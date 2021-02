La historia del jersey que inspiró la nueva colección de Grace y Melissa Villarreal

Cuando la mayoría de la moda se rige por tendencias tan efímeras que, en cuestión de semanas, lo que antes adorábamos queda relegado al fondo del armario y reemplazado por una nueva compra, llaman la atención aquellas firmas que tratan de alejarse de esta rueda y apuestan por diseños atemporales. Pero la buena acogida por parte del público demuestra que, esta estrategia, es un gran acierto. Es el caso de la última colección de Grace y Melissa Villarreal para su firma, The Villa Concept, que en cuestión de días se ha agotado casi por completo. "Nosotras no seguimos trends, queremos crear un fondo de armario que funcione y al que acudas todos los días para completar tus looks", explica Grace Villarreal a FASHION sobre esta cápsula de jerséis y chalecos, y sobre su firma en general.

A pesar de tener miles de seguidores en redes, Grace y Melissa Villarreal no se conformaron con ser solo influencers, sino que hace año y medio lanzaron su propia firma, The Villa Concept. "Llevábamos mucho tiempo dandole vueltas a crear una marca juntas. Teníamos claro que queríamos ofrecer productos de calidad que tuviesen una historia y un lugar seguro por muchos años en el armario de cualquiera. Por eso, apostamos por prendas de calidad y atemporales", nos cuenta Grace. Desde entonces, las dos hermanas han ido lanzando pequeñas colecciones de ropa, accesorios, joyas e incluso papelería con las que dar forma a Villa, un universo que, para ellas, aúna los conceptos de pasión, elegancia, calidad, armonía... y también familia, que precisamente inspira su última cápsula, The Honest Alpaca.

El jersey de su padre, la inspiración para su última cápsula

"Esta cápsula fue inspirada por un antiguo jersey que ha estado en la familia desde hace 30 años y que fue adquirido en el tiempo durante el que vivieron en Perú. Por este jersey, han pasado numerosas historias y recuerdos y aún se sigue manteniendo en perfecto estado", explican sobre el origen de esta colección que incluye dos chalecos, dos polos y un jersey, una réplica de la prenda original que perteneció a su padre. "El jersey de llamas es nuestro preferido de esta colección. Nos inspiramos en un jersey antiguo de mi padre por el que hasta hace muy poco había disputas", nos cuenta Grace riéndose. "Es el más especial. Nos habían aconsejado que no lo hiciésemos porque quizás no era un print que en España se llevara mucho, por el hecho de ser étnico, pero creímos en él desde un principio". Que en menos de dos semanas se haya agotado demuestra que su intuición no les engañaba.

"No nos dejamos llevar por tendencias, sino que intentamos siempre mantenernos fieles a la esencia de Villa y hacer prendas atemporales, clásicas, y de la mejor calidad. No nos importa que la producción sea más cara, queremos que las clientes sepan que están invirtiendo en algo que no pasará de moda ni se estropeará. Y muy posiblemente podrá pasar de generación en generación", explica Grace. Todos los diseños de esta cápsula, por ejemplo, están confeccionados a mano en Perú y son 100% lana de alpaca. Como explican, han querido honrar a su familia y a su herencia multicultural. Y el resultado son prendas cómodas y agradables, en tonos neutros, que podras combinar con todos tus básicos, invierno tras invierno.