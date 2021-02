Por qué la fascinación de la moda por el tarot y el zodiaco ha vuelto con fuerza en 2021

En su recién presentada colección de Alta Costura Primavera/verano 2021, Dior se inspiró en el simbolismo del tarot, una referencia que, a su vez, hace un guiño al carácter supersticioso de Christian Dior. María Grazia Chiuri, directora creativa de la firma, desveló los diseños en un fashion film dirigido por el italiano Matteo Garrone donde se reflejaba una atmósfera misteriosa y onírica propia de las artes adivinatorias. Las modelos, además, desfilaron convertidas en personajes de la baraja de tarot, como La Justicia o La Emperatriz. No ha sido la primera vez que la diseñadora ha recurrido a este imaginario. En su show de Alta Costura Otoño/invierno 2017, ya presentó una colección donde había un abrigo bordado con referencias al tarot. Victoria Bekcham también se ha sumado a la tarotmania con una propuesta muy comercial. La diseñadora acaba de lanzar una colección cápsula de camisetas básicas estampadas con los diferentes signos del zodiaco. Una apuesta similar a la que ofrecen otras firmas con muy buena acogida en el universo digital: la angelina Réalisation y la francesa Sézane. Ambos sellos incluyen entre sus novedades respectivas, camisetas blancas de inspiración noventera con símbolos del zodiaco y, en el caso de la marca francesa, varias Astro T-shirts, acompañadas en la web con una descripción dedicada a cada signo homenajeando al horóscopo con eso de Querido Escorpio...

La 'tarotmania' en continuo crecimiento

Las casualidades no existen y no es una coincidencia que tantas marcas exploren el universo astral a la hora de buscar inspiración. En los últimos años, el interés por estas disciplinas se ha multiplicado entre las generaciones más jóvenes, algo que según la psicóloga Laura Palomares, directora de Avance Psicólogos tiene que ver con la situación de incertidumbre ante el futuro, algo que se ha agravado en el último año. "En las épocas de crisis e incertidumbre, sabemos que hay mayor necesidad de encontrar respuestas y certezas, y los jóvenes son probablemente quienes mayor nivel de incertidumbre y desesperanza sobre su futuro tienen que soportar ahora mismo. Cuando afrontas el futuro, y muchos de sus condicionantes no dependen de ti, por mucho que estudies, te estés esforzando o labrando un futuro, es comprensible que ante la indefensión que esto genera, traten algunos jóvenes de agarrarse a posibles respuestas". Por otro lado, los números confirman la aceptación creciente de este tipo de hábitos y es que la venta de barajas de tarot se ha incrementado en los últimos años, según recoge The Guardian en un artículo que aborda el furor por estas cartas, cada vez más próximas al mainstream.

En otro reportaje publicado por la edición estadounidense de la revista Vice, se apunta que a raíz de la crisis sanitaria, el tráfico web a sites de astrología y las consultas a videntes se han disparado. La moda sabe responder a este inusitado interés, aunque esta atración por las ciencias ocultas no es nueva. Desde hace ya varias temporadas, por ejemplo, los medallones con constelaciones se han convertido en piezas recurrentes en muchas marcas de joyas. Hoy en día, incluso Zara propone de manera habitual diseños de este tipo. Entre sus novedades, broches y collares del zodiaco. Además, históricamente son muchas las firmas que se han dejado influir por el imaginario de estas disciplinas.

El horóscopo convertido en 'meme'

Antes de que las tiendas y la pasarela contribuyeran a convertir el zodiaco en una tendencia más, en las redes sociales se empezaba a intuir la fiebre por el horóscopo, desprendido de su imagen habitual para presentarse en un formato que apela a las generaciones jóvenes, más acostumbradas a comunicarse a golpe de meme. La cuenta @horoscoponegro, con más de dos millones de seguidores en Instagram, es una de las primeras que nació y tal es su éxito que ahora llevan una web propia. Los creadores del perfil consideran que el interés hacia el horóscopo no solo tiene que ver con la incertidumbre por el futuro, la sensación de tener control sobre nuestra vida o la voluntad de buscar una vía de escape ante el agobio de la que es considerada la generación más estresada de todas, los millennials. Esta fascinación por el horóscopo puede explicarse a partir de razones más prácticas. "Probablemente el interés viene porque hay una renovación de conceptos astrológicos. Antes, la astrología estaba mucho más codificada que ahora, su interpretación era difícil y los astrólogos tradicionales utilizaban palabras que no estaban precisamente destinadas a un público joven. Ahora todo eso ha cambiado, el lenguaje astrológico es mucho más sencillo, y en esto, es cierto que fueron de vital importancia cuentas como la nuestra", expican a la web de FASHION. La proliferación de aplicaciones donde conocer tu carta astral, como AstroStyle o Sanctuary, son solo una prueba más de cómo este negocio ha sabido adaptarse y colarse entre los más jóvenes.

Las artes adivinatorias como fuente constante de inspiración

Volviendo al terreno de la moda, durante décadas, las artes adivinatorias y las disciplinas esotéricas han inspirado a los diseñadores más influyentes. Víctor Gimeno Traver, coordinador y docente del área de moda de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) desgrana otras creaciones históricas con la astrología como fuente de inspiración. En la última colección de Alta Costura de Schiaparelli hemos visto los signos del zodiaco representados en enormes collares de eslabones, decorados con colgantes con forma de cangrejo (signo Cáncer) o toro (Tauro). Ochenta años antes de que Daniel Roseberry, actual director creativo de la marca, hiciera un guiño a estas referencias, Elsa Schiaparelli ya había plasmado su interés por estos símbolos en sus diseños. "En el año 1937 la diseñadora creó la pieza Zodiac protagonizada por motivos relacionados con el mundo de la astrología. Asimismo, la creadora hizo uso, influenciada por su tío Giovanni Schiaparelli (un conocido astrónomo), de esta inspiración desde el año 1935 hasta 1940", puntualiza el experto. Por cierto, esta pieza fue reeditada hace cuatro años, cuando la fiebre por la astrología empezó a hacerse notar. Otro ejemplo conocido es el pañuelo Astrologie de Hermès, "creado en 1963 de la mano de Françoise Faconnet y usado por Jackie Onassis en repetidas ocasiones" matiza Gimeno.

Más recientemente, la irreverente Vetements, con Demna Gvasalia al timón "creó 12 diseños que responden a la relación de la astrología y la moda. Esto se materializó en la colección de 2018 con prendas que representaban el signo del zodiaco en la parte delantera y en la parte posterior de la prenda una pequeña descripción del mismo". Ejemplos pasados y presentes que reafirman que la obsesión por el tarot viene de lejos y no parece tener punto y final.