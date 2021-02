Si mides alrededor de 1,60, el truco de Phoebe Dynevor para llevar vestido en invierno te va a encantar

No es simplemente que Los Bridgerton sea la serie más vista de Netflix en lo que llevamos de año, sino que, fuera de la pequeña pantalla, sus protagonistas se han convertido en auténticos iconos, con Phoebe Dynevor a la cabeza. La intérprete de Daphne Bridgerton es la chica del momento, y de ahí que, en cada uno de sus paseos por Nueva York, llame la atención de los fotógrafos; algo de lo que no podemos sino alegrarnos dado que la actriz de 25 años tiene un estilazo de lo más inspirador. En su última salida, y a pesar de sus claros intentos por pasar desaparcibida (ha llevado gorro, gafas de sol y mascarilla, el pack de "accesorios de camuflaje" completo), Phoebe ha dejado para deleite de sus seguidores un look con las supertendencias de la temporada (abrigo de plumas, combat boots, bolsito mini...) y un truco que vas a querer copiar cada vez que lleves un vestido midi el resto del invierno, especialmente si mides entorno a 1,60 metros.

Que le gusta la moda es algo que Phoebe Dynover ya había demostrado en algunos eventos, pero ahora lo estamos comprobando en cada una de sus salidas de ocio. No solo sigue las tendencias, sino que también parece aplicar los mejores consejos de las estilistas en sus looks de diario. Por ejemplo, qué abrigo elegir para parecer más alta cuando llevas vestido midi y botas de media caña, una combinación que podría acortar visualmente la figura. La actriz, que mide 1,65 metros, evita ese efecto sin renunciar a estar abrigada con una solución muy fácil: elegir un abrigo plumífero corto.

En concreto, Phoebe opta por un modelo acolchado sencillo con capucha en beige, uno de los colores que mejor combina con el negro. El abrigo, que apenas llega a su cadera, cuenta con una goma en la parte inferior para ajustarlo; un gesto que ella no ha dudado en hacer. De hecho, ese ajuste hace que la largura se reduzca, con lo que queda todavía mejor con su vestido midi. Como complementos del look, un gorrito de lana, gafas de sol con montura cat eye de carey, las combat boots del momento y un bolsito que merece un punto y aparte.

Un clásico reinventado

Con el inconfundible estampado Monogram, el bolsito de Louis Vuitton de Phoebe se ha convertido en el protagonista de su look gracias a su colorido y a un detalle -el corazón- que identifica la especial colección a la que pertenece, Game On, inspirada en la baraja francesa. Esa colección de divertidas prendas y accesorios se presentó con una campaña protagonizada por la guapísima Léa Seydoux el pasado noviembre, junto a la colección Crucero 2021 de la maison, y representa "la libertad creativa de jugar con la mítica lona Monogram, intercalando líneas y los cuatro palos de la baraja francesa entre sus flores". El bolso de Phoebe, Game On Vanity, incorpora el corazón sobre fondo negro. Pero no se trata de un diseño solo especial a nivel estético, sino que es realmente práctico: cuenta con una cadena para poder colgarlo como bandolera en la calle, y también con un asa, para llevarlo en la mano, quizá, ¿en su próxima alfombra roja?