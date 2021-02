El truco de Sarah Jessica Parker que querrás copiar para no perder las mascarillas

Ya sea a través de los icónicos looks de su personaje en Sexo en Nueva York -serie que regresará pronto a la pequeña pantalla, con algún que otro cambio- o con cada uno de los estilismos que escoge en su día a día, lo cierto es que Sarah Jessica Parker es una de las mujeres más influyentes en lo que a estilo y moda se refiere. Con la originalidad por bandera, la actriz es capaz de convertir el conjunto más irreverente en un ejemplo de elegancia y buen gusto, como ya hiciera con su truco para combinar los joggers o su capacidad para encajar los brillos, las lentejuelas y el color en sus looks cotidianos. Y su último truco de estilo es tan práctico que estamos seguras de que vas a querer copiarlo, tanto si eres fan de su forma de vestir como si no.

Desde que las mascarillas se convirtieran en un accesorio imprescindible en nuestro día a día, han sido muchas las firmas de moda que se han lanzado a crear los diseños más variados y originales. Pero la cosa no ha quedado ahí. Y es que, este nuevo accesorio ha traído consigo otro tipo de necesidades, como el simple hecho de contar con una funda o cajita en la que guardarlas y evitar así contaminar tu bolso, abrigo o cualquier otra superficie, así como mantenerla protegida. Pues bien, Sarah Jessica Parker ha dado con otro truco perfecto para asegurarte de tener tu mascarilla siempre a mano y localizada, y evitar pasar horas buscándola en el bolso o perderla en el momento más inoportuno: una cadena para colgarlas.

Sí, las clásicas cadenas para las gafas ahora cumplen una doble función, y es que no resultan ideales para sujetar tu mascarilla -mientras está puesta o cuando te la quitas-, sino que además funciona como un accesorio de moda más.

Así lo ha demostrado la responsable de encarnar a la mundialmente conocida Carrie Bradshaw. Desde hace varias semanas, la actriz y ahora dueña de una tienda de calzado en Nueva York, no se separa de este complemento. Un detalle que llama la atención, ya que si hay algo que caracteriza a la protagonista de Sexo en Nueva York es su innata capacidad para cambiar de look día tras día. En su caso, ha apostado por un modelo de cadena gruesa en color plateado, que combina a la perfección con sus colgantes y pendientes, generalmente en este tono. Pero la buena noticia es que hemos encontrado una amplia variedad de diseños, así como conjuntos en diferentes tonos para que puedas escoger según los complementos que lleves ese día. ¿Te animas?

