La tendencia que Ana de Armas anticipó y verás sin parar gracias a 'Los Bridgerton'

Como no podía ser de otra manera tratándose de una serie de época, la fiebre de Los Bridgerton no ha tardado en extenderse al mundo de la moda. Su vestuario -obra de Ellen Mirojnick- ha resucitado el gusto por los vestidos románticos y las blusas de encaje, así como todos esos accesorios y detalles capaces de otorgar a cualquier estilismo ese toque romántico o, como la prensa especializada ya ha denominado a este nuevo estilo introducido por el éxito de Netflix, Regencycore. Así, pocos días después del estreno de la serie el portal de moda Lyst anunció un aumento en las búsquedas de vestidos imperio, corsés, diademas de perlas y plumas y guantes largos. Una tendencia que Ana de Armas ya nos había adelantado, aunque quizá no te habías dado cuenta.

La pasada semana, la actriz reaparecía en redes sociales tras su ruptura con Ben Affleck, con una bonita fotografía en la que mostraba su nueva melena bob con flequillo, con un peinado desenfadado de lo más actual. Sin embargo, el detalle que más ha llamado nuestra atención es la blusa (o vestido) que luce en la imagen. Un diseño en color azul pastel con estampado de flores en un azul más oscuro, cuyo diseño presenta un cuello perkins con detalle de volantes, que se repiten también en los hombros, y botonadura frontal. Dicha prenda no solo mantiene todas las características de la estética Bridgerton, sino que se adecúa a esa línea estilística de aires románticos que tanto parece gustar esta temporada y que la actriz ya había llevado en anteriores ocasiones.

Ana de Armas y su pasión por los diseños románticos

A finales de 2019, cuando las galas, presentaciones y eventos sociales aún eran posibles, Ana acudió a la premiere de su película Puñales por la espalda en el Teatro Regency Village de California. Ocasión para la que escogió un vestido de la colección Primavera-verano 2019 de Chanel, en color blanco y decorado con aplicaciones de pétalos en diferentes tonos que creaban un estampado floral muy especial. Un diseño de aires románticos con cintura marcada, detalle de volantes en la falda y el cuello -tipo bebé- y mangas abullonadas qeu terminaban a la altura de los codos.

Pero, si nos remontamos unos cuantos años atrás, más concretamente a la presentación de Blade Runner 2049 que tuvo lugar en Tokyo en octubre de 2017, descubrimos que este gusto por las prendas románticas con detalles actualizados y de tendencia no es nuevo. En aquella ocasión, la actriz deslumbró con un diseño de Giambattista Valli que confirmaba su pasión por los escotes cerrados con volantes, al cual también recurrió durante la presentación de esta misma película en París con un vestido midi de inspiración romántica de Philosophy by Lorenzo Serafini.