¿Quién es Olivia Rodrigo y por qué su historia de desamor ha conmovido a medio mundo?

Sería realmente extraño que con los datos que acumula Drivers License no la hayas escuchado todavía: 70 millones de reproducciones en Youtube, nº1 en plataformas digitales y más de 2 millones de vídeos en Tik Tok. Esas son las cifras que han hecho feliz a Olivia Rodrigo, la artista detrás del single que ha revolucionado el mundo. Fue estrenado el 8 de enero de este año pero el triángulo amoroso del que habla en la letra tiene a todo el mundo enganchado. Hasta a la propia Taylor Swift, que aún siendo superada por Olivia en todas las listas de éxitos, le escribía en un comentario: "Esa es mi bebé. Estoy muy orgullosa de ti".

'Drivers License': la letra de desamor más viral de las redes

En muchos casos, el mundo de la música y Disney Channel suelen ir de la mano. Y es precisamente el caso de los tres supuestos protagonistas de Drivers License, ya que la historia de la canción estaría basada en la relación y posterior ruptura de Olivia Rodrigo y Joshua Basset, a quien conoció rodando High School Musical: The Series. Olivia y Joshua rompieron al comenzar el confinamiento en Estados Unidos, y ella estaría haciendo alusión a lo rápido que él pasó página en frases como "ya sé que no éramos perfectos pero nunca he sentido esto por nadie. Y no puedo entender cómo puedes estar tan bien ahora que te has ido. Entonces no sentías realmente esa letra que escribiste para mí, porque dijiste "para siempre" y ahora estoy pasando por tu calle sin ti".

La también cantante y actriz Sabrina Carpenter es la chica con la que Joshua ha rehecho su vida, y también se habla de ella en la famosa canción. "Probablemente estés con esa chica rubia que siempre me ha hecho dudar. Es bastante más mayor que yo pero representa todo lo por lo que soy insegura", canta Olivia en una de las estrofas, refiriéndose así a lo rápido que Joshua la habría olvidado gracias a la otra actriz, también conocida en Disney Channel.

La contestación de Joshua y Sabrina a Olivia Rodrigo por 'Drivers License'

Y, claro, teniendo en cuenta que todo el mundo ha empatizado con Olivia, Joshua y Sabrina no podían quedarse de brazos cruzados. Solo una semana más tarde del estreno de Drivers License, el actor y cantante lanzó lo que parecía ser una réplica, llamada Lie, lie, lie: "Dices que eres la víctima y que tengo la culpa de todo". Pero la cosa no queda ahí. Una semana después de esto, y dos después del debut de Olivia, le tocó al turno a Sabrina Carpenter. En su caso, la canción se llamaba Skin y había una frase en concreto de lo más reveladora: "Supongo que pusiste 'rubia' porque era lo único que rimaba", haciendo alusión a cómo se refiere a ella en el éxito musical. Aunque ninguno de los tres ha confirmado las alusiones.

Sus fans solo esperan que la resolución de este triángulo amoroso también venga resuelto en forma de canción.