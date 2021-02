Localizado en tu tienda favorita el mono que compraría 'Emily in Paris'

El estreno de Emily in Paris en Netflix ha supuesto un fenómeno en la industria de la moda fácilmente comparable con grandes éxitos como Sexo en Nueva York. En parte, se debe a que ambas series estadounidenses comparten diseñadora de vestuario, la gran Patricia Field. De hecho, en cuanto se supo que ella iba a estar al cargo de todos los looks de los protagonistas, era fácil predecir el boom que supondría desde el primer día. Y así ha sido. No solo las nuevas tendencias se están adaptando a la forma de vestir de su protagonista, Lily Collins, sino que incluso tus marcas favoritas le rinden tributo a través de los nuevos lanzamientos. ¿La última en hacerlo? Zara, por supuesto.

La forma en la que las firmas se están haciendo eco de las tendencias vistas en la serie es ya del todo evidente. Sobre todo cuando estas coinciden con algunas de las grandes propuestas que vaticinaron los diseñadores sobre la pasarela. Una de las microtendencias del momento, que prolongará sus dominios en primavera, es el tejido de tweed. De aire parisino y directamente asociado a la casa Chanel, forma parte de cualquier fondo de armario que se precie y sus posibilidades son infinitas. Más concretamente, este último lanzamiento se refiere a un mono en tweed que mezcla el color verde (muy habitual en la producción de Netflix) en combinación con una camisa blanca y un cinturón negro ya integrados en dicho diseño.

Este es el nuevo mono corto de Zara (39,95 euros) que ha enamorado al mundo. Si bien las españolas han sido las primeras en caer rendidas ante el mismo, también ha llegado a otros países uropeas como Escocia y Francia. Lo mejor de todo es que reúne algunas de las tendencias más importantes del momento, como son el clásico tweed, el detalle de los flecos en la parte inferior y una camisa de cuello noventero y mangas abullonadas. Y, dado que el cinturón negro también viene incluido, solo tendrás que pensar con qué zapatos y bolsos lo combinas. Sus primeras modelos apuestan por mantener la línea cromática con botas y bolsos a juego con el cinturón.