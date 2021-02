Última hora sobre Kim Kardashian y Kanye West: los planes de divorcio siguen adelante

Parece que fue ayer cuando Kim Kardashian y Kanye West celebraban su aniversario de casados. Sin embargo, tras cuatro años de matrimonio y seis como pareja, la vida de ambos está a punto de dar un giro de 180º grados, a priori, nada esperado por sus fans. Si bien Kim llevaba sin subir una foto con su todavía marido desde el pasado mes de octubre, no hubo rumores hasta que, hace unas semanas, una fuente cercana a la pareja confirmaba su separación. Los protagonistas de esta historia de desamor no han hecho declaraciones al respecto pero hoy volvemos a tener noticias: el divorcio no solo sigue adelante, sino que, al parecer, no se dirigen la palabra.

Sobre el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West: la separación sigue adelante

¿Quién le iba a decir a Kim que su vida experimentaría un cambio tan rádical en un solo año? La pandemia mundial, el final de Keeping Up With The Kardashians y también de su matrimonio con el rapero. Todo comenzó cuando, en la campaña para las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, aprovechando su candidatura, Kanye West desveló algunos detalles íntimos de su pareja, llegando incluso a acusar a la socialité de varios problemas familiares. Y, aunque ninguno de los dos protagonistas ha hecho declaraciones al respecto, son muchas las fuentes cercanas a los mismos los que desvelan información a cuentagotas. Esta última asegura que, si bien no han comenzado con el proceso de divorcio, "lo han dejado definitivamente y ya ni se hablan". La misma fuente ha asegurado que "Kim está intentando ser fuerte y seguir adelante con su vida, ya que la separación es completamente oficial en su cabeza".

Al parecer, los padres de cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Psalm) no han comenzado con el proceso de divorcio todavía porque, según desvelan las fuentes, "todavía están trabajando en las logísticas para anunciarlo de manera oficial". Por otro lado, los medios norteamericanos han recibido noticias de que también Kanye lo ha superado y pretende pasar página de su matrimonio con Kim Kardashian: "No le importan las prioridades de Kim. Kanye hará oficial el divorcio cuando así lo considere. Quiere divorciarse tanto como ella", comenta la misma fuente. Por otro lado, según asegura la revista People, Kim ya habría puesto todo en manos de su abogada, Laura Wasser, para que se encargue del caso.