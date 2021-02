10 ideas diferentes para construir un look con zapatillas en invierno

Si ya te has cansado de botas y botines o si tus ganas de primavera se multiplican día tras día, te animamos a que transformes tu "uniforme" más típico del invierno con el calzado cómodo más poderoso, las zapatillas. En los meses más fríos, suelen quedar relegadas en un segundo plano pero ahora que las bajas temperaturas van a dar un descanso al menos por un tiempo, nada mejor que volver a las sneakers para acertar con tu look de lunes a domingo. Además de con los infalibles vaqueros o vestidos largos, esta temporada se llevan con todo tipo de trajes, así como con bermudas de vestir y prendas especiales de tendencia, como el chaleco-abrigo. Por supuesto, el chándal, los leggings y cualquier diseño de inspiración comfy se mantienen como aliados habituales para completar el look con zapatillas más cómodo. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION estas y otras ideas para estar perfecta en cualquier situación.

