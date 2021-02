¡Phoebe Dynevor también compra en las rebajas de Mango!

¡Ni las chicas más seguidas del momento se resisten a comprar en rebajas! Y para prueba, el último look de Phoebe Dynevor. La protagonista de Los Bridgerton, la serie de Netflix que todo el mundo está viendo, ha sido fotografiada esta semana en Manchester con el look perfecto para salir a pasear este invierno: chándal, zapatillas, bufanda... y un abrigo de lana gris que puedes encontrar en las rebajas de Mango. Una mezcla en los colores Pantone de 2021 -gris y amarillo- que no solo demuestra que la actriz inglesa sigue la moda, sino que sabe muy bien cómo reciclar prendas formales más clásicas, como el abrigo masculino, con piezas deportivas de supertendencia, como el chándal.

Combinar ropa deportiva con prendas más formales es una de las tendencias más potentes de los últimos meses. Incluso las chicas más sofisticadas se han apuntado con un éxito rotundo: véanse como ejemplos los lookazos que la influencer Leonie Hanne consigue con un pantalón de algodón. Phoebe Dynevor también se suma a este estilo tan cómodo combinando un llamativo dos piezas amarillo con un abrigo largo en gris jaspeado de diseño clásico: solapas, dos botones frontales, grandes bolsillos... Se trata de un modelo de la firma española Mango que puedes encontrar rebajado de 79,99 euros a 59,99 euros. Eso sí, si te gusta, date prisa en localizarlo en tu tienda física más cercana porque en la página web ¡ya está agotado!

El modelo también está disponible en granate muy oscuro, aunque el gris siempre es una opción más adecuada si buscamos un abrigo fácil de combinar. Incluso queda bien con el llamativo amarillo que Pantone ha consagrado como color de 2021. La actriz de Los Bridgerton se ha decantado por este mix cromático que, sin duda, vamos a ver mucho en los próximos meses con el abrigo de Mango y un chándal de la firma The Frankie Shop. En los complementos, tampoco se ha cortado y ha seguido añadiendo dosis de color gracias a unas zapatillas azules de Adidas y, sobre todo, a una llamativa bufanda multicolor.

¿Creías que la forma de vestir de Phoebe se parecería al estilo dulce, clásico y discreto de Daphne Bridgerton, su personaje en la ficción? Nada más lejos de la realidad... ¡y mejor, porque sus looks de calle prometen ser muy inspiradores!