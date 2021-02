Kylie Jenner organiza la fiesta más increíble en el tercer cumpleaños de Stormi

No hay que ser fan de Kylie Jenner para predecir el cumpleaños por todo lo alto que tenía preparado para su hija, Stormi Webster. La pequeña del klan ostenta el título (no oficial) de 'la heredera más envidiadas del mundo', y motivos no faltan. Con solo tres años, Stormi ya tiene una bonita colección de Birkins, apunta maneras con el maquillaje como su madre y, por supuesto, recibe los mejores regalos y fiestas de cumpleaños. A esto último nunca le falta un detalle y, un año más, Kylie Jenner se ha asegurado de que su pequeña sea una auténtica princesa en todos los sentidos. Aviso: vas a alucinar.

La increíble fiesta de cumpleaños de Stormi Webster

"Gracias, Dios, por mandarme a esta pequeña alma. Estoy llorando hoy porque no puedo parar el tiempo 🥺.Es todo por las pequeñas cosas que voy a echar de menos, como su pequeña vocecita y en su orinal. Verte experimentando todo eso por primera vez ha sido lo mejor de mi vida en estos últimos años 🤍 pero, por otra parte, estoy entusiasmada por verte crecer y convertirte en la niña más especial que conozco y verte hacer todas las cosas increíbles que sé que harás. Feliz cumpleaños a mi eterno bebé", escribía Kylie Jenner, nostálgica por el tercer cumpleaños de Stormi, en sus redes sociales. Unas horas más tarde, la gran fiesta dio comienzo y, aunque esta vez Rosalía no figuraba entre los invitados, sí la acompañó todo el clan Kardashian-Jenner y, por supuesto, su padre, Travis Scott.

Como una princesa

Aunque nadie podría haber esperado menos, lo cierto es que este año el cumpleaños de Stormi Webster se ha superado. Había de todo: un rincón dulce cargado de caramelos y helados, globos de colores, una carroza, un disfraz de princesa y hasta un colchón hinchable gigante con la cara de la cumpleañera. Stormi cumple tres años rodeada del amor y los lujos de su familia. Por algo es la niña más envidiada del mundo.