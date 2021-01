¿Eres capaz de descubrir a qué Kardashian ha imitado Beyoncé en su último posado?

Aunque al principio nos sorprende cuando una estrella del pop se lanza al diseño de moda, ¡apoyamos la idea! Gracias a eso, el sofisticadísimo estilo de Victoria Beckham puede llegar a nuestro armario (sí, incluso la prenda que ha rediseñado de su época de Spice Girl) al igual que la lencería más cañera que idea Rihanna para sus espectáculos de SavagexFenty. No son las únicas divas que triunfan con sus firmas, la faceta de Beyoncé de diseñadora, no se queda atrás. A diferencia de sus compañeras de profesión, Queen B ha preferido centrarse en la moda de inspiración deportiva o athleisure, y, también en esa categoría se merece la corona. Sus colecciones de Ivy Park en colaboración con Adidas conquistan hasta a sus fans vip (Jennifer Lopez ha sido de las últimas en lucir su propuesta primaveral). Aunque claro, teniendo en cuenta que es la mejor embajadora de sus creaciones ¿cómo no enamorarse de las prendas que ella misma modela?

- La noticia de Beyoncé que ha pillado por sorpresa a sus fans

Da igual si no te gustan los colores vivos, las prendas ceñidas o los estampados. Su último posado te va a hacer olvidar todo y querer copiarle el look de la cabeza a los pies. La nueva idea de la estrella para este año -y siempre fiel a su máxima de seguir pillando desprevenidos a sus seguidores con nuevas ocurrencias y actualizaciones- es el lanzamiento de Icy Park, una tercera colección con la firma deportiva que, por el nombre y lo poco que hemos visto incluye modelos en clave après ski. De hecho, el primer estilismo es el que ha compartido la marca en su perfil personal, el mismo que Beyoncé presenta como una auténtica Kardashian al lucir prendas de efecto 'segunda piel' que no faltan en el armario de las mujeres del klan.

La estética y la composición

Tanto Kim como Kylie son las hermanas amantes de la silueta hourglass por excelencia, ya que ambas hacen de cada ocasión el momento perfecto para presumir de curvas de reloj de arena. De hecho, nos ha sido imposible no descubrir la conexión entre el posado de Queen B y el que protagonizó la pequeña de la familia hace unos años, también a juego con su coche. Así que entre la estética y el guiño al coordinarse con el color del vehículo, ¿cómo no descubrir el parecido de la intérprete de Halo con la magnate del maquillaje?

Un logo a estrenar

Con este posado al estilo Kardashian, las verdaderas expertas en romper internet, Beyoncé se habría asegurado de no dejar a nadie indiferente con su última propuesta para la firma. Otra novedad, además de las zapatillas -muchas inspiradas en las botas de montaña-, sería el monograma diseñado especialmente para la firma con la palabra "IVY". Un logo que se puede reconocer a modo de estampado en el conjunto de la estrella y que también ha lucido Hailey Baldwin como imagen de la campaña de la nueva colección.