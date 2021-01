¿Es esta la prueba de que 'posh spice' habría inspirado el último diseño de Victoria Beckham?

Ni la música de las Spice Girls ni sus elecciones de estilo, las mismas que se encargaron de marcar tendencia tanto en los 90 como durante los 2000, caerán en el olvido. La girl band que conquistó a varias generaciones sigue triunfando tanto con sus reencuentros (aunque falte Victoria Beckham, sus fans no pierden la esperanza de que vuelvan a reunirse sobre el escenario). Pero por mucho que nos encanten los looks chillones que llevaban tanto posh spice como sus compañeras, la diseñadora no está tan entusiasmada con sus elecciones de aquella época. Ya en varias ocasiones ha admitido que su estilo ha cambiado mucho y que hay prendas que no volvería a ponerse (¡nunca!). Pero, tranquila, no ha sido el caso de los diseños de inspiración lencera con los que presumía de escotazo, una prenda que ha rediseñado y que ya queremos incluir en nuestro armario.

Si algo caracterizaba el estilo de la spice pija (además de sus atrevidísimos cortes de pelo) era su gran colección de corpiños y corsés. Prendas que solía llevar con pantalones y tacones infinitos para lograr esa estética atrevida y glamurosa tanto en el escenario como para cualquier salida con David Beckham -ocasiones para las que se siguen arreglando-. 30 años después, no solo seguiría enamorada de estos diseños, sino que se ha encargado de crear el suyo propio para la propuesta primaveral de su firma, un modelo que ha presentado en su perfil personal (y con el que ya nos ha conquistado).

Un nuevo básico

El viernes, Victoria compartía su último look -bajo estas líneas-, con mucho humor: "Cualquier excusa es buena para arreglarse". Y es que ya ha admitido en varias ocasiones lo mucho que echa de menos la cantidad de actos, desfiles o eventos que ocupaban su agenda hasta la llegada de la crisis sanitaria. Aunque sin dejar que eso le impida disfrutar de su armario, en su nueva mezcla total black (otra conexión de estilo que le une a su pasado de Spice Girl) nos ha encantado descubrir la nueva versión del corpiño. ¿La diferencia respecto al diseño que lucía hace décadas? Una imagen mucho más sofisticada, algo menos llamativa para lucir sobre un escenario, pero perfecta para el día a día. Algo que podemos resumir en el comentario que le puso una de sus fans: "Ese top lo es todo".

Soñarás con la vuelta a la oficina

No sabemos si ha sido el 'efecto Victoria' o la melancolía de sus fans al ver que su ídolo versionaba una de las prendas más características de su vestidor de los 90, pero lo cierto es que la firma está a punto de colgar el 'Sold out', ya que solo quedan las últimas unidades del corpiño. La creación forma parte de la colección Pre Spring 2021, cuesta 850 euros y según la propia web es "inesperada y versátil". Una pieza a la que se pueden sumar puntos de estilo o restar formalidad según la ocasión, lo que demostró la propia diseñadora al combinarla con una sofisticada americana y unos pantalones de pinzas. ¿Cómo no tener ganas de volver a la oficina viendo su lookazo?