Pilar Rubio, como nunca la habíamos visto: ¡convertida en 'Emily in Paris'

El fenómeno Emily in Paris ha dado la vuelta al mundo. A pesar de que la crítica francesa no estuvo muy de acuerdo con determinados aspectos de la serie de Netflix, lo que es innegable es que los estilismos de Patricia Field no podían dejar indiferente a nadie. También su protagonista, Lily Collins, ha contribuido a que dichos looks se convirtieran en codiciadísimos elementos de la temporada otoño-invierno 2020/21. Las faldas en tejido de tweed a juego con las americanas, las boinas, los pañuelos, las botas y hasta los calcetines altos... Todo ello forma parte del imaginario de la nueva serie de moda y hasta Pilar Rubio ha caído rendida a sus encantos.

Pilar Rubio sorprende a todos con el look inspirado en 'Emily in Paris' que ha adaptado a su estilo

¿Pensabas que la Emily in Paris de la vida real vivía en París? Pues no, ya que el personaje de la serie ya reúne varias discipulas a lo largo y ancho del planeta, también en España. Más concretamente, Pilar Rubio. La presentadora, en su visita habitual a El Hormiguero, llegó vestida así, con un estilismo que más tarde ha detallado Montse Nieto, su estilista, y que encuentras en la galería: "Anoche en la sección de tendencias hicimos homenaje a la serie de Netflix, Emily in Paris. El estilo de la protagonista de mucho juego, si bien es verdad que no veo viable como humana llevar esos taconazos todo el día y que con ellos no todos los looks quedan mejor. Bien es cierto que se le puede sacar partido y más para una sección de tendencias como la nuestra", cuenta en sus redes sociales.

¿De qué va vestida Pilar Rubio?

Su estilista nos da todos los detalles, de pies a cabeza: Pilar Rubio lleva una chaqueta de tweed muy Chanel y verde, que va a ser uno de los colores de la temporada y es de Zara. La minifalda de cuadros es de Sandro Paris y va a juego con el bolso que, si os fijáis, es el mismo modelo que el 2.55 de Chanel, uno de sus bolsos más icónicos", asegura. "El pañuelo lo compré en Sfera. Es un básico que sirve para cuello, la coleta o incluso para ponerlo de adorno en un bolso. Va en los tonos de la falda y nos permitimos la licencia de elegirlo de lunares, para mezclar estampados que a mí me encanta y en la serie lo hacen. En cuanto al tono de los zapatos tengo que decir que me fascina, en este caso son de Mascaró", por si pensabas que eran unas botas altas. "Los calcetines los compré en Calzedonia pero como no encontraba unos tan altos como los que llevan en la serie, compré dos pares iguales, los cortamos y los unimos", confiesa. "La boina es un complemento maravilloso. Esta la compré en Sombrerería Medrano y es de la marca Boinas Elosegui", concluye.

