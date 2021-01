Justin Bieber convierte a Hailey en la nueva protagonista de su videoclip más polémico

Ser una de las parejas de moda más seguidas en el mundo entero es lo que tiene. Hailey y Justin Bieber forman uno de los matrimonios con más influencia, entre otras cosas, por sus constantes gestos de amor del uno hacia el otro. Sobre todo por parte del cantante que aprovecha sus canciones para mandar los mensajes más bonitos a su mujer. Sus fans vibraron escuchando la letra de Holy, en la que confesaba cómo la modelo había supuesto una bendición en su vida, y más tarde, también con la de Anyone, la más reciente pero igual de romántica. Sin embargo, el vídeo muscial lanzado inicialmente no gustó demasiado al proclamado #TeamHailey pero sí al #TeamSelena.

Si eres seguidora de la pareja y estás al día con todo cuanto sucede en sus vidas, sabrás que son muchas las personas externas que se empeñan el mantener el triángulo amoroso entre ambos y Selena Gomez. Aunque la artista ya ha confesado en varias ocasiones haber superado a Justin Bieber y el matrimonio prefiera dejar al margen cualquier atisbo de rumor, estos nos cesan. Si no es un tatuaje que se hizo Hailey, es la nueva canción de Selena y, ahora también, el primer vídeo musical de Anyone. En él, Justin aparece junto a una chica morena de pelo corto y rizado (la actriz Zoey Deutch) que no han tardado en relacionar con su exnovia. ¿Será esta la razón por la que el cantante canadiense ha decidido lanzar una segunda versión del mismo? Las redes sociales piensan que sí.

En la nueva versión, Hailey es la protagonista indiscutible

Hace unas horas que el propio Justin Bieber subía a su cuenta oficial de Youtube un nuevo vídeo muscial para Anyone. Como alternativa, el artista incluía la frase On The Road (en la carretera), haciendo alusión un viaje que hicieron ambos este verano y en el que Hailey Bieber es protagonista indiscutible. Dicho videoclip simula la producción de una película en blanco y negro y, en ella, los Biebers disfrutan de un viaje por los cañones de Colorado, hoteles rurales, viajes en carretera... Y, todo ello, capturado por el director Joe Termini.

Sin embargo, y a pesar de los rumores por el videoclip inicial (por el cual Hailey Bieber no mostró interés público), la letra de la canción va claramente dirigida a su mujer: "Si alguna vez sigues tu vida sin mí, tengo que asegurarme de que sepas que eres la única a la que voy a querer. Si no eres tú no es nadie. Mirando hacia atrás en mi vida, eres lo mejor que he hecho", canta Justin Bieber. Por algo ha alcanzado el puesto número 6 de los Billboard Hot 100 en una semana y por algo Justin y Hailey siguen siendo la pareja de moda favorita.