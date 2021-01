El flechazo de Kaia Gerber por las botas que siempre lleva con 'leggings' cuando no quiere zapatillas

La semana de la Alta Costura de París nos ha permitido ver de nuevo sobre la pasarela a tops como Bella Hadid o Cara Delevingne, dos de las muchas celebridades que participaron en el desfile debut de Kim Jones para Fendi Couture, celebrado hace unos días. A quien no pudimos ver es a Kaia Gerber, modelo habitual de los desfiles de la firma italiana. La hija de Cindy Crawford ha protagonizado algunas campañas destacadas en los últimos meses, pero de momento no hemos podido ser testigos de su regreso a la pasarela (a excepción de su participación en el show virtual de Celine del pasado octubre). Sus apariciones se limitan a sus salidas a pie de calle, casi siempre con looks deportivos que reflejan una fórmula de estilo que, sin duda, se convertirá en una de las más populares de los próximos meses. Ya te contamos que los leggings de siempre se actualizan gracias a los calcetines, un accesorio convertido en tendencia que ahora se lleva por fuera. Un truco que cuenta con el visto bueno también de Kaia Gerber. La modelo además, ha encontrado el calzado cómodo perfecto para llevar las mallas en looks urbanos sin recurrir a las zapatillas: las botas de borrego.

En los últimos días, Kaia Gerber ha sido fotografiada en las calles de Los Ángeles con varios conjuntos cómodos con distintos elementos en común. Lo más llamativo de estos conjuntos son las botas, un diseño bajo en color marrón con interior de borrego. Si quedaba alguna duda, la top reafirma el regreso de las botas Ugg, que este año arrasan en su versión de caña baja coincidiendo con el éxito del estilo comfy. Compañeras de profesión como Kendall Jenner, Emily Ratajkowski o Joan Smalls se han rendido al calzado más confortable del invierno. Kaia cambia así las zapatillas, aliadas habituales de las mallas, por estas botas sencillas y calentitas. La maniquí no se separa de estas creaciones, que ya podemos definir como el flechazo de la temporada.

El otro detalle de tendencia que se repite en todos sus looks deportivos está en los calcetines. Como decíamos, este práctico accesorio disfruta de un protagonismo inusual porque, lejos de esconderse debajo de los pantalones, este inverno se lucen a la vista de todos. Muchas expertas apuestan por la versión deportiva y en blanco, una elección que contraste en color y estilo con muchos zapatos. Por ejemplo, compañeras de profesion como Bella Hadid han hecho del mix calcetines blancos y mocasines una de sus fórmulas preferidas. Los leggings, una de esas prendas que ha logrado desprenderse de su imagen deportiva para lucirse incluso con americanas, mantienen en este caso la imagen sporty, al mezclarse con sudaderas anchas y chaquetas informales. No obstante, llama la atención que Kaia se decante por las botas como alternativa de las zapatillas, el calzado más frecuente en vestuarios de este tipo. Una prueba más de que los límites entre los diferentes estilos cada vez son más difusos y las mezclas atípicas (chándal con botas de tacón, sudadera con blazer...) empiezan a estar a la orden del día.

El flechazo de la modelo no solo se ha producido con estas botas planas, también con el bolso de asa corta. De piel y firmado por Celine, se trata del modelo Ava, una propuesta que la top ha incluido en muchos de sus looks desde hace ya varios meses. Un bolso que imaginamos con facilidad en conjuntos urbanos o de trabajo y que Kaia integra también en mezclas deportivas. Las mezclas arriesgadas, a veces, también funcionan.