De todas las actrices que han interpretado a Diana de Gales, ¿cuál es tu favorita?

Desde que el mundo supo que Pablo Larraín iba a dirigir una película recreando una época de la vida de Diana de Gales, los fans de la difunta princesa confiesan estar impacientes por el estreno. Así es la icónica aristócrata, un icono de estilo eterno casi 24 años después de su muerte. De ahí que no solo el catálogo esté plagado de series, documentales y películas en la que es protagonista, sino que también son muchas las celebrities que siguen inspirándose en su estilo. Kate Middleton y Meghan Markle ya le han rendido tributo en diversas ocasiones, pero también personalidades de Hollywood como Priyanka Chopra y hasta Hailey Bieber. Pero Kristen Stewart ha dado un paso más transformándose en Lady Di para Spencer, la mencionada película del director chileno, y todo el mundo está asombrado con lo mucho que se parece a ella.

- ¿Es Emma Watson? ¿Es Kristen Stewart?... No, es Ana Polvorosa

Kristen Stewart, irreconocible en el papel de la princesa Diana de Gales para la película 'Spencer'

De todos los cambios de look a los que se ha sometido la actriz de Crepúsculo este es, sin duda alguna, uno de los más comentados (y acertados). Si bien atiende a las exigencias de guión de Spencer, la película dirigida por Pablo Larraín, las similitudes entre ella y Diana de Gales son realmente espectaculares. Se acaban de filtrar las primeras imágenes y desvelan mucho más de lo que crees. La embajadora de Chanel recrea uno de los icónicos looks de Lady Di, como no podía ser de otra forma, vestida por la maison. Según aseguran desde la misma, se trata de un abrigo en tweed rojo perteneciente a la colección Pre Fall 1988/89 Ready-to-Wear. De hecho, dicho diseño figura en la colección patrimonial de Chanel a día de hoy.

- Sucedió en el MET hace 23 años: la Princesa de Gales y su polémico vestido

Todas las veces que una actriz de Hollywood ha encarnado a la Princesa Diana de Gales

No pueden faltar las comparaciones con Emma Corrin, la actriz encargada de interpretar a la princesa Diana en la cuarta temporada de The Crown. Si bien, de cara a las próximas temporadas, Elizabeth Debicki le tomará el relevo, lo cierto es que el fichaje de Emma fue de lo más aplaudido por la crítica. Después de tres temporadas esperando la aparición de Diana de Gales en la trama, son muchos los fans que acogieron a la actriz británica de la mejor forma posible. ¿Cómo será la llegada de un nuevo rostro a escena?

Por otro lado, ni ellas, ni Kristen Stewart, han sido las únicas que la han interpretado en algún momento. Descúbrelas a todas y decide quién es tu favorita.

- Sabemos cuál es la serie favorita de Meghan Markle y no es la que imaginas