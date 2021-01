Si buscas un pantalón cómodo que no sea 'oversize', ficha este diseño de Hailey Baldwin

Con los leggings como relevo del vaquero y las sobrecamisas informales como alternativa del clásico jersey, parece que las novedades del invierno de 2021 seguirán la estela que ya conocemos. Siluetas relajadas, apuestas cómodas de espíritu deportivo y diseños ajenos a las tendencias resumen muchas de las apuestas incluidas en las colecciones más recientes. La modelo Hailey Baldwin sintetiza a golpe de look esa ubicua estética comfy, aunque siempre con guiños a las tendencias. En su última aparición a pie de calle, fotografiada paseando por Los Ángeles, ha dejado de lado el chándal por el que tan frecuentemente se decanta, para dar el visto bueno a unos pantalones tipo cargo que conquistarán a esas chicas que buscan diseños cómodos pero no oversize.

Ni amarillo, ni gris, Hailey Baldwin no ha construido su look en base a los colores del año según Pantone, sino que ha optado por un conjunto ton sur ton (diferentes matices del mismo tono) en verde safari. La modelo ha elegido una versión del abrigo Matrix de efecto cuero, ese diseño de largo midi que ha convencido a otras caras conocidas como Irina Shayk. En este caso, se trata de un modelo tipo gabardina con maxibotones y cinturón firmado por la marca italiana The Attico. A pesar de que este abrigo se desmarca de las opciones habituales, la prenda protagonista del look son los pantalones cargo, también de la firma fundada por Giorgia Tordini y Gilda Ambrosio. Este tipo de pantalón se inspira en los uniformes militares y presentan una hechura amplia y bolsillos distribuidos a lo largo de la pernera.

Al tratarse de un diseño de pernera ancha no siempre favorece a todo el mundo, sin embargo el modelo que lleva Hailey sí juega a favor del cuerpo gracias a su talle alto, un corte que siempre estiliza. Apostando a lo seguro, la mujer de Justin Bieber ha completado el look con un jersey de punto del mismo color e incluso el boslo, el modelo The Pouch de Bottega Veneta, se integra en esa estética verde total.

No es la primera vez que Hailey dice sí a esta clase de pantalones. A finales del pasado año compartía una imagen en sus redes sociales donde también aparecía con un diseño cargo especial. En concreto, una propuesta de piel de la marca neoyorquina Danielle Guizio que combinó con una sudadera de The North Face de corte cropped. El nexo en común de uno y otro look lo encontramos en el calzado ya que en ambas ocasiones la modelo optó por completar el vestuario con zapatillas. Si estás cansada del chándal y buscas huir de las mezclas deportivas con un pantalón cómodo pero no demasiado ancho, esta prenda puede encajar con lo que estás buscando.