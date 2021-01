¿A favor o en contra? Llevar los calcetines por fuera de los 'leggings' también es tendencia en 2021

Parece que ya nos hemos acostumbrado a llevar el chándal con americana (una fórmula que arrasó en 2020 y promete seguir haciéndolo en las próximas temporadas) o a integrar las sudaderas deportivas en los looks más sofisticados. Nuestra forma de vestir ha cambiado en los últimos tiempos para adaptarse a las nuevas necesidades y la transformación más evidente se ha dado en la forma de llevar y renovar las prendas de inspiración informal en todo tipo de estilismos. Por ejemplo, los ubicuos leggings se han actualizado hasta desprenderse de su imagen sporty, combinados con botas altas o zapatos de tacón. Desde hace un tiempo, modelos, estilistas y otras insiders de la industria han optado, sin embargo, por potenciar la estética comfy de estas mallas añadiendo unos calcetines por fuera. Incluso Tamara Falcó, abanderada del vestuario más clásico, se ha rendido a esta mezcla.

El Street Style de Copenhague, el epicentro de las tendencias menos convencionales, fue el primer lugar donde pudimos ver esta mezcla, en aquel momento una microtendencia que solo convencía a algunas invitadas a los desfiles de la semana de la moda de la capital danesa. Poco a poco, la tendencia empezó a crecer, al calor del auge del estilo comfy. En los meses de verano, los calcetines comenzaron a asomar -literalmente- en los conjuntos de calle de iconos de estilo como Bella Hadid. La top adora llevar los mocasines negros con los calcetines blancos menos estéticos, una prueba más de que el feísmo no se termina con las populares ugly sandals. Ahora, el complemento más funcional del armario demuestra también su lado "decorativo" y está presente en los conjuntos de expertas en moda tan influyentes como la danesa Pernille Teisbaek.

Cada experta lleva la tendencia a su terreno pero siempre en base a la unión de los leggings con los calcetines, blancos en la mayoría de los casos. En el caso de Pernille, la estilista y directora creativa compartió hace un par de semanas el que se dibuja como "uniforme" del invierno en 2021. Reafirmando que el mix de estilos está de moda, la danesa lució unas mallas negras básicas con zapatillas personalizadas y un maxiabrigo de Prada que, como el bolso de la firma italiana, contrasta con el toque deportivo del resto del estilismo. Los calcetines blancos rompen con el negro total de la mezcla y redibujan la nueva silueta urbana, de aire relajado y espíritu deportivo.

La modelo Marta Ortiz se decanta por una fórmula de estilo similar, con uno de esos looks business on top, como se bautiza a los estilismos de teletrabajo en los que la prenda superior es de vestir y el resto forma parte de la categoría de ropa deportiva (leáse chándal) o de estar por casa (pijama). Zapatillas, calcetines blancos y leggings se integran con un jersey beis de punto y un abrigo clásico del mismo tono. Otra influencer que ha dicho sí a esta tendencia es la holandesa Claire Rose, aunque en su caso cambia los calcetines blancos deportivos por una opción de canalé en color crudo. Eso sí, una vez más, el abrigo de vestir vuelve a funcionar como el perfecto toque final para construir un look equilibrado. ¿Y tú, te atreves con la tendencia?