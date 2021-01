El abrigo 'Matrix' de Irina Shayk lo tiene todo: es tendencia, favorece el cuerpo ¡y está en Mango!

Los estilismos de calle de los iconos de estilo más seguidos -y fotografiados- resultan en muchos casos más reveladores que los looks de alfombra roja, ahora inexistentes. En su día a día, modelos como Irina Shayk, demuestran su gusto por las prendas relajadas y aciertan combinando básicos de siempre con diseños próximos a las tendencias. Si hace unos días, la maniquí demostraba que el mono de punto podía funcionar como una alternativa a los leggings, ahora ha vuelto a confiar en el chándal, una prenda imprescindible en el armario de 2020 y también de lo que llevamos de nuevo año. Acostumbradas pues a ver este conjunto de inspiración deportivo por todos lados, no es lo más llamativo del look de la top. La pieza protagonista es el abrigo de efecto cuero, un modelo asequible de Mango ideal para rendirse a la tendencia más cañera.

Una vez más, el chándal convence a Irina como relevo de los vaqueros. Con un diseño color marrón chocolate formado por una sudadera con mensaje (se puede leer en inglés Lo que parece el final a veces es el principio) y un pantalón ancho con estampado lateral, la top da un nuevo aire a esta propuesta imbatible. Se trata de un diseño de la firma The Mayfair Group, un sello en el que Irina ha confiado en otras ocasiones y que también se ha colado en el armario de celebridades como Jennifer Lopez, Sophie Turner o Bella Hadid. Pero, como decíamos, la prenda protagonista del look es el abrigo. Como es habitual, Irina se decanta por el contraste de estilos como fórmula con la que construir conjuntos innovadores. En este caso ha restado informalidad al chándal al añadir un abrigo tipo Matrix que, además, proporciona un toque de tendencia inmediato al vestuario.

Se trata de una propuesta de Mango perteneciente a la nueva colección, por lo que no está rebajado. Con todo, podríamos decir que es una prenda bastante asequible teniendo en cuenta que se trata de un abrigo y, sobre todo, si lo comparamos con los diseños por los que Irina suele apostar habitualmente. De efecto piel y con una longitud que se prolonga por debajo de la rodilla y cuello de solapas, la apuesta añade un cinturón estrecho que permite ceñirlo al cuerpo de manera sutil, aunque en el caso de Irina opta por llevarlo desabrochado. Está disponible en la web por 69,99€. Siguiendo la estética cañera que proporciona el abrigo, la top ha vuelto a rendirse a las botas de inspiración militar, sin duda uno de sus zapatos preferidos en cualquier época del año. La gorra, el complemento más prometedor de la temporada, y las gafas de sol completan este look urbano que integra dos supertendencias de la manera más sencilla.