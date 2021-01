Botas 'slouchy': cómo llevar el diseño de caña arrugada que transforma cualquier look

De Sarah Jessica Parker a Irina Shayk, todas se han rendido esta temporada a las botas slouchy. Estos diseños de caña arrugada mantiene en muchos casos la estética clásica de las apuestas habituales pero, al mismo tiempo, ayudan a transformar con un solo gesto las mezclas de siempre. A la hora de llevar este calzado invernal no hay reglas que seguir pero las expertas en del Street Style desvelan a golpe de look sus apuestas preferidas. Con pantalón pitillo para acertar en looks urbanos informales pero no muy desenfadados, junto a vestidos cortos o básicos de punto, con el pantalón de efecto cuero más buscado de la temporada... Las posibilidades son tan variadas como las diferentes formas de vestir. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION cómo sucumbir a las botas slouchy de lunes a domingo.

