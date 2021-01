En bañador y a bordo de un barco, Emily Ratajkowski arrasa con su nuevo posado premamá

El año pasado el baby boom trajo consigo una nueva categoría dentro de las fotos compartidas en las redes sociales, la del posado presumiendo de tripita. Aunque algunas como Gigi Hadid prefirieron llevar el embarazo en privacidad (se acaba de conocer el nombre de su hija), otras como la top holandesa Romee Strijd o la sueca Elsa Hosk, en la recta final del embarazo, han compartido bonitas instantáneas. También se ha sumado a estos posados la modelo Emily Ratajkowski, que ha sorprendido a todos luciendo baby bump en bañador en la cubierta de un barco en una instantánea que en apenas unas horas ya supera el millón de me gusta y los 2.400 comentarios.

Emily Ratajkowski es la mejor embajadora de su firma de ropa de baño, Inamorata, y esta imagen lo confirma, si es que había alguna duda. Con un diseño negro que actualiza los bañadores clásicos gracias al escote de cintas en la espalda, la top afronta el último trimestre del embarazo disfrutando de una escapada a la playa. "Embarazada en un barco", ha escrito junto a la foto, un posado que todavía no habíamos visto entre las futuras mamás que forman parte de este llamativo baby boom. La melena al viento y protegida del sol con unas gafas de sol de montura cuadrada, Emily no necesita nada más para estar radiante. Algo que a juzgar por los mensajes recibidos, también comparten muchas de sus compañeras de profesión, como la maniquí brasileña Gizele Olivieira que no ha dudado en comentar la publicación con varios emoticonos. La actriz Kate Bosworth, el maquillador Hung Vanngo o la tiktoker Addison Rae también han reaccionado a este bonito posado.

- Da una segunda vida a tus 'leggings' de teletrabajo con el truco de estilo de Emily Ratajkowski

La modelo de 29 años está difrutando de esta bonita etapa junto a su marido, Sebastian Bear, quien acompaña siempre a su mujer en sus paseos por Nueva York, donde tampoco falta Colombo, el perro de la pareja. En el plano profesional, la top sigue dedicada a su firma de ropa, Inamorata, un sello que comenzó únicamente con diseños de baño y que en los últimos meses ha ampliado sus propuestas para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientas, por eso no falta el chándal ni la sudadera entre sus novedades.