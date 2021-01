Kendall Jenner y el look (con guiño a Kanye West) que transforma los 'leggings' de siempre

No debió sorprender que en un año dominado por las mezclas cómodas, las botas de pelo, las emblemáticas Ugg, regresaran desde los primeros años de los 2000 para dibujarse como una de las supertendencias del momento. Poco a poco, este cómodo zapato ha ido ganando terreno y haciéndose sitio en los armarios más analizados. Las modelos han sido las primeras en decir sí a estas botas, renovadas con una caña más corta. Emily Ratajkowski (con mallas de ciclista), Irina Shayk (con leggings) o Kendall Jenner son solo algunas de las caras conocidas que han confirmado el regreso más inesperado. Y en el caso de Kendall, la top ha demostrado que este diseño se ha consolidado en su vestidor ya que ha vuelto a apostar por las mismas botas Ugg en una de sus últimas salidas a pie de calle.

La modelo, que acaba de disfrutar de unas vacaciones paradisiacas junto a su hermana Kylie, ha sido fotografiada por las calles de Los Ángeles con un look de inspiración deportiva que se ha convertido ya en una de sus apuestas predilectas, con algunas excepciones de alto impacto. Sin desfiles, fiestas o eventos, los conjuntos de la modelo se limitan a a sus salidas a pie de calle, donde muchas veces es fotografiada con mezclas relajadas como sudaderas, mallas y zapatillas. Esta vez, sin embargo, cambió las sneakers por las comentadas botas, en concreto el modelo Ultra Mini Boots, una versión de caña baja del clásico de Ugg que conquistó a los iconos de estilo de los primeros años del siglo XXI.

Los leggings en color marrón proporcionan ese aire deportivo a la combinación, que se completa con una prenda que no pasa desapercibida: la sudadera. Lo llamativo no es la prenda en sí, sino su nexo de unión con Kanye West. Como sabrás si te gusta estar al tanto de la ajetreada vida social del clan Kardashian, el músico y productor y Kim Kardashian habrían puesto punto y final a su matrimonio después de seis años casados. Una prueba de la buena relación que la familia mantendría con el artista está en la sudadera de Kendall, un diseño estampado que forma parte del merchandising del disco Jesus is King, el álbum de Kanye West lanzado en 2019. No es la primera vez que la familia Kardashian-Jenner demuestran su buena sintonía con sus exparejas, recordemos que Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, mantiene una buenísima relación con todas ellas e incluso ha sido un personaje recurrente en el reality Keeping up with the Kardashians.

Volviendo al estilismo de Kendall, con esta fórmula cómoda e ideal para esos looks aptos para estar en casa y salir a la calle, la maniquí se rinde a una mezcla que ya habíamos visto con anterioridad en otro de sus conjuntos. En compañía de su amiga Hailey Baldwin -otra fan de los leggings en todas sus versiones-, la modelo dio un nuevo aire a las clásicas mallas negras al lucirlas con las botas Ugg en color marrón, un contraste que no pasó desapercibido y que cada vez se repite con más frecuencia. ¿Estamos ante el primer look supertendencia del nuevo año?

