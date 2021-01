Un mono de punto, la opción de Irina Shayk para ir cómoda sin llevar 'leggings' ni chándal

Los paseos de Irina Shayk por las calles de Nueva York son el equivalente a la alfombra roja que tenemos en 2021. Sin entregas de premios, desfiles, ni fiestas, los estilismos de la modelo se convierten en fuente de inspiración para las amantes de las tendencias. A pie de calle, se trata de mezclas urbanas de inspiración relajada pero donde no faltan guiños a algunas de las novedades más apetecibles de la temporada. Por ejemplo, ella también se ha rendido a la comodidad de los leggings, y no solo los lleva en estilismos deportivos. También dice sí a los abrigos acolchados o las sobrecamisas de efecto cuero, entre otros hits de estilo. En su última aparición, Irina se ha decantado por un look de estética minimalista donde los complementos proporcionan el toque diferente.

Como es habitual en muchos de sus conjuntos, Irina se ha decantado por el contraste de estilos con prendas de inspiración working y otras más próximas al casual de aire deportivo. El abrigo gris clásico, de corte midi y con cuello de solapas presenta unas líneas depuradas que hace de esta prenda una de esas compras comodín en las que merece la pena invertir. Un básico sofisticado que sobrevive a las tendencias y permite elevar el más simple de los looks. Bajo este diseño invernal, firmado por LaMarque, está la prenda central del look. Esta vez, Irina ha dejado de lado los vaqueros y ha apostado por un mono negro fluido. Una propuesta de punto con escote redondeado y pernera ancha con bajo de campana, de Aya Muse, un sello cada vez más visible en el universo digital y que cuenta con el visto bueno de celebridades como Elsa Hosk, Emily Ratajkowski o la propia Irina, que ha confiado en la marca en más ocasiones.

Las prendas de punto cobran un protagonismo especial en el nuevo año, siguiendo la estela de 2020. La comodidad que proporcionan, unido a que cada vez se presentan diseños más especiales, ha ocasionado que muchas chicas sucumban al punto a la hora de comprar ropa de estar por casa o, como en el caso de Irina, apuestas de calle que también podrían tener cabida como "uniforme" hogareño ahora que pasamos más tiempo que nunca en casa.

El calzado del estilismo también resta formalidad al abrigo. Las combat boots (esta vez un modelo de Bottega Veneta) son imprescindibles para la top, que recurre a ellas en la mayoría de sus looks invernales. El toque de color de este conjunto gris y negro lo añade el bolso de hombro de By Far, otro sello habitual en su vestidor. En color verde pistacho, es el toque final idóneo para equilibrar este vestuario urbano, rematado con un sombrero de pescador de terciopelo, el relevo del clásico gorrito de laan para amantes de las tendencias.