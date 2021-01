Milena Smit, la nueva promesa del cine español que quiere cambiar la alfombra roja

Con la película No Matarás dirigida por David Victori y estrenada el pasado otoño, Milena Smit dio el salto al mundo del cine a lo grande, compartiendo plano con Mario Casas. El thriller ha sido uno de los estrenos más vistos de 2020 y ha valido a la actriz una nominación a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación. Su compañero de reparto también ha conseguido estrenarse en las quinielas de los galardones, donde aspira a ganar el cabezón como Mejor Actor Protagonista. Aunque su llegada al cine fue casual, después de que el director de la película la descubriera en Instagram, esta profesión ya es su pasión. Formada en la escuela de interpretación de Cristina Rota y con el coach de actores Bernard Hiller, muy conocido en las colinas de Hollywood, Milena se ha convertido en una promesa del cine nacional. Su debut en la industria no ha pasado desapercibido -Netflix la ha fichado para la serie Alma, uno de sus próximos proyectos- y ese aire fresco que trae con ella también ha hecho presencia en la alfombra roja, donde en sus pocas apariciones ya ha demostrado que su estilo nada tiene que ver con lo que suele verse habitualmente en las red carpets patrias.

Armario de inspiración 'dark'

La intérprete nacida en Elche trabajó como modelo antes de decantarse por la actuación y quizá ese nexo con la moda haya afilado su gusto a la hora de vestir, alejado de mezclas previsibles. Algo similar a lo que ocurre con la actriz de Gambito de Dama Anya Taylor-Joy, abanderada de un refrescante estilo extravagante pero delicado, posiblemente influido por su carrera previa como maniquí. En su última alfombra roja, la de los Premios Días de Cine en Madrid, donde recibió el premio El Resplandor del certamen, la actriz de 25 años volvió a apostar por un estilismo de inspiración dark, una estética que define a rasgos generales muchos de sus conjuntos. El vestuario, ideado por Freddy Alonso (estilista de actrices como Natalia Molina, Vicky Luengo, Juana Acosta o Clara Lago) es una versión oscura de la combinación preppy más clásica: vestido tipo pichi y blusa. Con un diseño mini de cuero de Marni y una blusa estampada con rayas diagonales, Milena acaparó los flashes con un look perfecto en su sencillez. Los botines, con puntera cuadrada y acabado acharolado, proporcionaron el toque final ideal confirmando, si es que había alguna duda, que en la alfombra roja también se puede acertar sin zapatos de tacón. Los looks rompedores de Milena van de la mano de sus ganas de arriesgar, algo que para su estilista Freddy Alonso es un valor añadido: "Se atreve con todo, y todo le sienta bien. Es muy arriesgada, así que eso es un gustazo para un estilista, pero no diría que el estilo de Milena en la alfombra roja es dark. Sí tiene un punto oscuro, y partimos de ahí para muchos looks, pero hay más y lo iréis viendo", explica a la web de FASHION.

Romper con los códigos de siempre

En la última edición de los Premios Forqué Milena dejó claro que ella se guía por sus propias reglas en materia de estilo, donde el riesgo se impone a las apuestas seguras más repetitivas. Con un abrigo bordado de Paco Rabanne, perteneciente a la colección Otoño Invierno 2020 de la firma, el punto diferenciador estuvo en el calzado, de la marca española Art Alternative: unas botas altas de vinilo con una exagerada plataforma de inspiración disco. El color negro se repite en la inmensa mayoría de los looks, un tono que refuerza esa imagen gótica que se desprende de su melena larga y oscura, en contraste con su piel clara. "Le encanta el negro, es como más cómoda se siente, y en su día a día siempre viste de ese color. Pero en la alfombra roja no va a ser lo único que lleve. Le gusta jugar y probar, así que no queremos cerrarnos solamente a un color o estética", apunta Alonso. Los tatuajes forman también parte del vestuario de esos looks que dejan al descubierto los dibujos que recorren sus piernas o que, como vimos en uno de los conjuntos que llevó en el Festival de Sitges el pasado octubre, decora el centro del torso.

Diseñadores como JW Anderson o Alessandro Michele encajan con la visión fashionista de la actriz, alejada de las tendencias. De vez en cuando, Milena ofrece una imagen menos transgresora pero todavía muy distanciada de lo que entendemos por looks convencionales. Cuando lleva traje, por ejemplo el modelo verde militar de Stella McCartney por el que apostó también en Sitges, lo hace combinándolo con unos llamativos botines amarillos con detalles joya de Longchamp. La moda nacional no falta en su armario y, de hecho, uno de sus looks más impactantes lo firma un diseñador español: Palomo Spain. El mono negro de capucha holgada en tonos verdes fue toda una declaración de intenciones que adelantaba lo que tiempo después seguiríamos viendo en sus audaces looks de alfombra roja. Sobre el proceso de crear cada estilismo, Freddy Alonso explica que todo fluye con mucha facilidad: "Desde el primer momento nos hemos entendido muy bien, hubo una conexión muy guay, y tuvimos claro cuál era el camino que queríamos seguir, así que vamos a tiro fijo, y como mucho probamos dos looks. En muchas ocasiones solamente uno. Nada complicado, ella es muy fácil. Una vez cerrado, pensamos en maquillaje y pelo, que en sus conjuntos, es una parte tan importante como el vestuario, y donde a Milena le gusta arriesgar. De ello se encarga siempre Rebeca Trillo, que tiene las mejores ideas".

Un maquillaje y pelo a la altura del vestuario

En consonancia con esa estética dark, el maquillaje de la actriz también se realiza con una marcada presencia de tonos oscuros. Los labios vampiro en color rojo oscuro, marrón intenso o negro brillante reciben toda la atención. El efecto lavado de un rostro sin imperfecciones aparentes y las pestañas alargadas dan forma a esa imagen gótica vista sobre la pasarela esta temporada en los desfiles de firmas como Valentino o Rodarte. Cuando los labios pasan a un segundo plano es porque los ojos cobran el peso principal. El delineado extremo, en negro para enfatizar el azul de los ojos, y las sombras de fantasía desvelan que Milena no solo se divierte experimentando con la ropa, también con los looks de belleza.

En cuestión de meses, Milena ha irrumpido en la industria del cine para quedarse y, también en tiempo récord, ha conseguido el logro más codiciado para muchos actores hoy en día, fichar por Netflix. Como es sabido, la plataforma proporciona una visibilidad apabullante en todo el mundo y se ha convertido en la cantera de algunas estrellas en ciernes, que multiplican seguidores en las redes sociales mientras encadenan rodaje tras rodaje. El próximo 6 de marzo, la actriz podría conseguir un Premio Goya como Mejor actriz revelación, un hito que ayudaría a abrir todavía más puertas.