¡Deseo concedido! La colaboración entre Rosalía y Billie Eilish ya está aquí

Los dos últimos años han sido, sin duda, los mejores en la carrera profesional de Rosalía. En 2019, su álbum El mal querer (2018) se hizo viral, y 2020 consolidó su popularidad en todo el mundo, acercándola a círculos tan exclusivos como los de Olivier Rousteing (director creativo de Balmain) o las hermanas Kardashian-Jenner. Pero 2021 se perfila iguamente emocionante para a catalana. Ya sea a través de sencillos, un posible nuevo álbum y hasta looks de más de 2 millones de likes, Rosalía está dispuesta a mantenerse como una de las cantantes más valoradas internacionalmente. La última noticia implica a Billie Eilish y, por lo tanto, a una de las colaboraciones musicales más esperadas del momento.

'Lo vas a olvidar', la canción que ha unido (por fin) a Rosalía y Billie Eilish

A pesar de cantar en español, y a veces en catalán, Rosalía se las ha arreglado muy bien para calar hondo en los corazones de medio mundo. De ahí que no sea extraña su estrechísima relación con celebrities norteamericanos como Kylie Jenner, su colaboración musical con Travis Scott o su aparición en el último desfile de Rihanna. Sin embargo, es justo destacar que hay una unión en especial que todos sus fans estaban esperando y esa es con Billie Eilish. ¡Deseo concedido! Ambas artistas, a pesar de sus diferencias de estilo en términos musicales, han trabajado juntas para lanzar Lo vas a olvidar, la canción (y el videclip) con la que la serie Euphoria lanzará el 25 de enero su segunda temporada.

Ambas artistas compartían la noticia y el poderoso cartel del estreno en sus redes sociales. "Habéis estado esperándolo", escribía Billie Eilish bajo el mismo. Y es que la relación entre Rosalía y ella lleva tanto tiempo consolidada que era cuestión de tiempo que esta colaboración se produjese y sus millones de fans lo estaban esperando. Más concretamente, la artista catalana ya compartío una foto con Eilish en marzo de 2019, bajo la cual escribía: "No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B". De ahí que todo el mundo llevase casi dos años esperando a que llegara este momento. Podrás escuchar No me olvides y ver su video musical a las 18.00, hora española.