Si mides en torno a 1,60m haz como Lily Collins y apuesta por unos vaqueros 'cropped'

Desde el éxito de Emily in Paris, la serie de Netflix que aborda la vida de una estadounidense amante de la moda en la capital francesa, el estilo de la protagonista de la ficción, Lily Collins, ha suscitado un nuevo interés. Normalmente, las elecciones de alfombra roja de la actriz no defraudan y con frecuencia logra colarse en los listados de las celebrities mejor vestidas. No obstante, es su forma de vestir a pie de calle lo que nos inspira para acertar en el día a día y teniendo en cuenta sus últimas apariciones parece que hay una prenda recurrente en sus conjuntos. La intérprete mide en torno a 1,65m y sabe a la perfección qué tipo de siluetas y diseños juegan a favor de su cuerpo. En este sentido, ha encontrado los vaqueros perfectos para chicas bajitas que buscan sumar, de forma visual, centímetros de altura.

Las estilistas siempre recomiendan que las chicas que buscan alargar el cuerpo opten por vaqueros de corte cropped, es decir aquellos cuyo bajo se eleva unos centímetros por encima del tobillo. Este tipo de corte sigue muy presente en las colecciones actuales, igual que los mom jeans y otros tejanos capaces de sobrevivir a las tendencias, definidas en materia denim cada vez más por propuestas anchas de tiro bajo. A juzgar por la cantidad de veces que Lily Collins confía en estos diseños, parece que es una prenda comodín en su armario. Fiel a su gusto por las prendas especiales con vocación de básicos, suele optar por combinar estos tejanos con zapatillas clásicas. La última vez que fue fotografiada por las calles de Los Ángeles se decantó por una mezcla de inspiración effortless (parece que el chic parisino ha dejado poso en la actriz) integrada por unos vaqueros cropped, sobrecamisa de Mango y sneakers blancas de Rothy's, un mix con el que ya se dejó ver el pasado verano.

- 'Emily in Paris' existe en realidad y es la parisina más 'chic' de las redes sociales

Además de los tejanos azul índigo, Lily Collins también tiene los vaqueros cropped más favorecedores en otras tonalidades fáciles de llevar. El pasado diciembre demostró que el verde militar puede ser tan versátil como el blanco o el beis con un estilismo denim on denim formado por una cazadora de Levi's, unas zapatillas de Lacoste y unos jeans cuyo bajo, una vez más, deja al descubierto el tobillo. Por descontado, en su vestidor no faltan los pantalones denim en negro, una de esas prendas en las que merece la pena invertir ya que tiene la capacidad de resolver looks tanto de día como de noche. La actriz de Emily in Paris los lució en una apuesta de aire informal, con zapatillas blancas, sudadera con capucha (una prenda que se dibuja como relevo de los jerséis) y un bolso tipo shopper. No busques más, ya has encontrado el vaquero perfecto para chicas bajitas.