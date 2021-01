Kendall o Kylie: ¿quién es más introvertida? Caitlyn Jenner responde

Aunque en ocasiones cueste distinguirlas físicamente, tal y como ellas han afirmado en varias ocasiones, Kendall y Kylie Jenner en realidad son como la noche y el día. Así lo ha confirmado Catilynn Jenner, el padre de ambas. Quien fuera pareja de Kris Jenner, con quien tuvo a las dos chicas, ha desvelado con cuál de sus hijas se lleva más, con cuál tiene más cosas en común y quién de las dos es mucho más introvertida. La estrella de Keeping Up With The Kardashians da pistas acerca de las personalidades de sus dos hijas más pequeñas.

- Kylie y Kendall Jenner tuvieron la más fuerte de las peleas y pasaron un mes entero sin hablarse

Catilyn Jenner desvela todo acerca de su relación con sus hijas, Kendall y Kylie

En una entrevista para un programa estadounidense, a Caitlyn Jenner le han pedido profundizar en la relación con sus descendientes. Y aunque la estrella del reality cuenta con un total de seis hijos biológicos, cuatro hijastros y 18 nietos, el entrevistador hizo hincapié en dos de ellas: Kendall y Kylie Jenner. Ante ello, el exolímpico respondió bromeando: "Depende del día". Después, profundizó en la materia asegurando que con la supermodelo es con la que tiene más cosas en común: "Es muy deportista y las dos tenemos algo así como la misma actitud frente a la vida. Me llevo muy bien con las dos pero siento a Kylie mucho más cercana la mayoría del tiempo", confiesa. Caitlyn achaca esto a que Kendall tiene muchas cosas que hacer en su día a día y que, sin embargo, a Kylie la ve como mínimo un día a la semana: "Me voy a su casa a cenar y siempre tiene una comida súper rica. Bueno, no la hace ella pero está muy bien. Es mejor que cenar en un restaurante".

- Champagne, emoción y lágrimas: así ha sido el último día de rodaje, documentado, de las hermanas Kardashian-Jenner

Kylie, ¿la hija favorita de Caitlyn Jenner?

"Sofia, Kylie y yo solemos quedar los tres solos, sin nadie más" dice aludiendo a una amiga íntima. "Nos tomamos una copa de vino y hablamos de todo. Así que si tenemos en cuenta eso, somos más cercanos. Kendall no es así. Es mucho más introvertida y reservada. Aún así somos muy cercanos pero es más difícil saber qué se le pasa por la mente, mientras que Kylie es un libro abierto", concluye. Además, Caitlyn ha asegurado que se siente muy bendecida por todos y cada uno de sus hijos.

Haz click para ver el documental de Las Kardashian, donde descubrimos en profundidad las rutinas de belleza, ejercicio y trabajo de la familia más televisiva del momento. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!