Selena Gomez bate récords con 'De Una Vez', una canción sin precedentes y cargada de simbolismo

Dos días, 22 millones de reproducciones y subiendo. Así es como, con su último single, Selena Gomez ha vuelto a arrasar. Tras superar, con creces, su época más dura, la artista ha resurgido de sus cenizas cual ave fenix para recuperar, nada más y nada menos, que su puesto como una de las celebrities más influyentes. ¿Cómo? Volviendo a estar activa en las redes sociales, lanzando Rare Beauty y, en las últimas horas, con una canción en español cargada de simbolismo y de mensajes muy directos. Canción que ha hecho que la cantante, de raíces mejicanas, obtenga esas 22 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. "Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar", comenta la artista en sus redes sociales.

'De Una Vez', la canción de Selena Gomez, en español, cuyos mensajes no pueden ser más claros

Aunque puede parecer una letra de mal de amores del todo cotidiana, lo cierto es que la cantante pretendía ir más allá. Según ella misma hacia el crecimiento personal: "Todos sufrimos el daño y las cicatrices que nos han dejado ciertas experiencias de la vida, pero así es como nos curamos", comentaba Selena Gomez en una entrevista. De hecho, son muchos los fans que están convencidos de que se trata de otra alusión a su relacióncon Justin Bieber. En su primer sencillo en castellano en 10 años, la cantante recita frases como "Ya no duele como antes. La herida de tu amor sanó" o "De una vez por todas soy fuerte sola y es que no me arrpiento del pasado. Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas".

En cuanto al videoclip, Selena Gomez ha contando con dos grandes productores del todo involucrados en la cultura hispanoamericana, a la que ha querido hacer alusión continuamente. Por un lado, hablamos del vestuario y de como el diseño floral de Rodarte rinde tributo a Frida Kahlo. Por otra parte, la cantante luce las joyas mejicanas de Daniela Villegas y, durante todo el videoclip, un sagrado corazón de cristal en el pecho. En cuanto a la producción audiovisual, acordaron inspirarse en el realismo mágico, un movimiento del todo habitual en la cultura latina. De hecho, según la propia Selena, Isabel Allende, Gabriel García Márquez y Laura Esquivel han estado más que presentes en cuanto a inspiración.