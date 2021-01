La promesa que Kim Kardashian podría haber roto tras su separación de Kanye West

La vida de Kim Kardashian está dando un inesperado giro de 180º que casi nadie habría podido vaticinar: el fin definitivo de Keeping Up With The Kardashians, nuevos proyectos enfocados al mundo de la decoración y, por supuesto, su mediático divorcio de Kanye West. La pareja, que contrajo matrimonio en el año 2014, acaba de hacer pública su separación (tras varios momentos de crisis de todo tipo y de lo más escandalosos) y ello también podría haber puesto 'punto y final' a una era en las redes sociales de la socialité. ¿Recuerdas cuando el rapero le pidió, encarecidamente, a su mujer que no fuera tan 'sugerente' y que limitase la publicación de fotos en bikini o desnuda? Por ahí van los tiros.

- Kim Kardashian descubre a quién se parece más su hija North (y no es a ella)

El divorcio de Kim Kardashian o el principio de una nueva era en sus redes sociales

Los fans de Keeping Up With The Kardashians recordarán como, desde que Kanye West llegó a su vida, el estilo de Kim Kardashian cambió por completo. Siendo continuamente asesorada con su entonces pareja, la influencer comenzó a modificar su forma de vestir, así como las fotos que subía a redes sociales. Solo hay que remontarse a cuando, una semana antes de la MET Gala, el rapero expresó a Kim su descontento ante el estilismo que Mugler había diseñado para ella. Unas semanas antes, la empresaria comunicó en redes sociales que "a partir de ahora" dejaría de subir fotos tan 'sugerentes' a su feed. Si bien nunca ha dejado de marcas curvas con sus looks más comentados, lo cierto es que Kim Kardashian dejó de mostrarse en biquini, bañador o, como hacía al principio, desnuda. Hasta ahora.

- Kim Kardashian se inspira en el armario de las nórdicas para su último (y comentadísimo) look

Coincidiendo con su anuncio de divorcio de Kanye West, son muchos los fans que sospechan que dicha decisión de cambiar el estilo de sus redes sociales no fue suya, sino del rapero. Dichos rumores surgen a raíz de las últimas publicaciones de Kim Kardashian, en las que vuelve a mostrarse tal y como es, sin censura, con todo tipo de looks (más o menos sugerentes) y en lo que parece un auténtico mensaje subliminal al que, muy pronto, se convertirá en su exmarido.