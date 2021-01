Da una segunda vida a tus 'leggings' de teletrabajo con el truco de estilo de Emily Ratajkowski

Llegados a este punto del invierno podemos decir que la modelo Emily Ratajkowski ya ha encontrado su calzado comodín. Cuando creíamos que las sneakers, un zapato que la modelo combina incluso con traje, era su apuesta preferida a juzgar por la cantidad de veces que se decanta por estos diseños, en los meses de frío ha sustituido las propuestas más cómodas del armario por las botas altas. A diferencia de otras celebridades como Chiara Ferragni o Kylie Jenner, Emily nunca ha compartido imágenes de su vestidor pero imaginamos que en este espacio habrá un lugar destacado para su colección de botas altas. En su armario no faltan clásicos, como los modelos lisos de piel, y tampoco apuestas de tendencia, por ejemplo las botas stiletto que combina tanto con vestido como con vaqueros. En su última aparición se ha decantado, sin embargo, por lucir este zapato versátil con leggings, dando lugar a un conjunto relajado y muy sencillo.

Protegida como siempre con mascarilla, la modelo y activista ha demostrado, si es que había alguna duda, que las mallas funcionan más allá de los conjuntos deportivos. Con la misma fórmula de estilo con la que Irina Shayk sumo dosis de sofisticación a los leggings hace unas semanas, Emily transforma los looks habituales del invierno al combinar esta prenda informal con unas botas altas de tacón. Se trata de un original diseño bicolor de Jimmy Choo, en color negro en su parte trasera y con estampado animal en la delantera. Además, la puntera cuadrada del calzado, hace un guiño evidente a las tendencias. Esta estética bicolor se repite también en el abrigo, firmado por Dolce&Gabbana, con exterior de tweed e interior de leopardo. Para evitar un efecto demasiado recargado, la top opta por la sobriedad que proporciona un vestuario monocolor. Con una camiseta holgada que disimula su embarazo, los leggings se desprenden de su aire deportivo para convertirse en una buena alternativa a los pantalones pitillo.

- Emily Ratajkowski publica una nueva foto con su tripita premamá

'Leggings' también con botines

Aunque no es una fórmula de estilo frecuente en los looks de calle de Emily Ratajkowski, lo cierto es que hace un año la modelo ya se decantó por una mezcla similar. En lugar de botas altas fueron unos botines de estampado animal y puntera cuadrado los que se combinaron con unos leggings con abertura en el bajo. El contraste de estilos -formal de tendencia VS inspiración deportiva- es perfecto para innovar con el vestuario sin grandes esfuerzos, un truco que la maniquí tiene muy presente ya que muchas de sus apuestas se construyen en base a esta máxima.