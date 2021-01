Merceditas VS botas 'slouchy': Sarah Jessica Parker y los dos zapatos cómodos más buscados del invierno

El nombre de Sarah Jessica Parker vuelve a ocupar titulares ahora que se ha confirmado el regreso de Sexo en Nueva York, la serie que consolidó a la actriz y que en su reboot llevará por nombre And just like that, la conocida frase que el personaje de Carrie Bradshaw empleaba en sus columnas. De momento, la ficción se emitirá en HBO Max aunque se desconoce la fecha exacta del estreno ni cuándo llegará a España. No obstante, la expectación es tal que ya imaginamos los nuevos looks con los que Carrie, Miranda y Charlotte (Kim Cattrall, quien da vida a Samantha, no participará en la serie) deslumbrarán en la Gran Manzana. Para hacer más amena la espera viajamos a Manhattan para analizar el último look de Sarah Jessica Parker donde, una vez más, los zapatos se han convertido en los protagonistas del estilismo.

La actriz es la mejor embajadora de su firma de zapatos homónima y casi en todas sus apariciones a pie de calle opta por propuestas diseñadas por ella misma. Ya fichamos sus zapatos glitter preferidos para el entretiempo y ahora, en pleno invierno ha vuelto a apostar por el mismo diseño tipo merceditas, aunque esta vez de piel y en color negro. Una alternativa de tacón cómodo que incorpora una hebilla joya lateral y mira directamente hacia las tendencias ya que en los últimos meses las propuestas tipo mary jane campan a sus anchas en el Street Style y el universo digital. Como muchas otras veces al hablar de novedades en materia de calzado, Sarah Jessica Parker fue de las primeras en rendirse a estas creaciones de inspiración infantil, de hecho lleva ya varias temporadas luciéndolas en todo tipo de looks. Sin embargo, en su último conjunto la intérprete deja de lado vaqueros y vestidos y combina este zapato cómodo con chándal y leggings (ojo a esta combinación, no nos extrañaría que se convirtiera en hit de estilo). Como toque final, un plumífero largo con cuello de pelo firmado por Gerard Darel.

- No busques más, las merceditas son el calzado cómodo que necesitas para acertar en cualquier plan

Botas 'slouchy', su otro favorito

Apenas unas horas después de ser fotografiada con este atípico conjunto, la intérprete apostó por un vestuario sencillo donde no faltaron sus botas altas preferidas. Si eres fan de la actriz o de su estilo seguro que te resultan familiares porque Sarah Jessica ha tenido un auténtico flechazo con este diseño slouchy (como se denomina a las botas altas de caña arrugada), siendo una apuesta comodín que lleva con mucha frecuencia. No sabemos si en el reboot de Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw seguirá obsesionada con los zapatos, pero lo que está claro es que el gusto de Sarah Jessica por este complemento imprescindible nos inspira a la hora de llevar, sin caer en errores, las tendencias en calzado más apetecibles de la temporada.

Haz click para ver ‘El Armario de Sarah Jessica-Parker’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!