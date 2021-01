La sobrecamisa que no te quitarás en todo el invierno es de largo 'midi' y está en Zara

Desde hace un tiempo, las propuestas de inspiración años noventa dominan la pasarela, transformando el armario a partir de cropped tops, pantalones de talle bajo y, en las últimas temporadas, sobrecamisas de cuadros. Esta prenda de estética grunge se consolida en el vestidor de las amantes de las tendencias pero también de las chicas que, más que buscar modas pasajeras, se dejan conquistar por las prendas prácticas y funcionales. En este sentido, la sobrecamisa de invierno cumple su función y se convierte en uno de los básicos con los que hacer frente a las bajas temperaturas, también en plena ola de frío. Entre sus últimas apuestas, Zara apuesta por una nueva versión con una sobrecamisa cuya longitud se alarga hasta cubrir las rodillas, desvelando cómo será la actualización de esta tendencia en el invierno de 2021.

Si estás pendiente de las rebajas de invierno es posible que no te hayas dejado caer por la sección de novedades pero es ahí donde encontrarás algunas prendas todoterreno por las que merece la pena apostar. La sobrecamisa midi de cuadros es una de ellas. A la venta por 49,95 euros, un precio inferior al que suelen tener los abrigos y algo más elevado que el de las camisas de esta marca, en Zara proponen integrar este diseño en conjuntos cómodos con guiños al estilo athleisure, es decir con sudaderas y pantalones de chándal. Para potenciar esa comodidad, la prenda incorpora dos aberturas laterales en el bajo, además de dos bolsillos delanteros situados a la altura del pecho. Las hechuras amplias permiten añadir debajo de la prenda, no solo camisetas o tops, también ropa mas gruesa, como americanas o incluso jerséis de lana, imprescindibles para esta época del año. No hay mejor excusa para poner en práctica el nuevo layering (ya sabes, la fórmula de estilo basada en el "capa sobre capa") que estrenando una de las tendencias más prometedoras del nuevo año.

¿Cómo llevan las expertas la sobrecamisa midi?

En el universo digital, la tendencia todavía no ha explotado pero ya hay algunas amantes de las mezclas relajadas que han añadido a su armario estos diseños de largo midi. Por ejemplo, la influencer Carlota Weber se decanta por un modelo verde y blanco de Pull&Bear, una propuesta a mitad de camino entre un abrigo y una sobrecamisa que en su caso luce con vaqueros anchos (el básico del momento), camiseta blanca y zapatillas, el trío imbatible para esos días en que no sabes muy bien qué ponerte. Si te identificas con una forma de vestir más formal o si debes ceñirte a un código de vestuario más elaborado en tu lugar de trabajo, atrévete a renovar el clásico traje de chaqueta y pantalón con una sobrecamisa larga y, como toque final, un abrigo camel clásico o un plumífero largo de tonos neutros.