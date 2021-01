Sí, los vaqueros anchos también quedan bien con botas altas y Emily Ratajkowski tiene la prueba

En el armario de Emily Ratajkowski se presenta una dualidad llamativa y es que la modelo combina con facilidad diseños de líneas ajustadas que destacan al máximo las curvas con prendas de hechuras holgadas en clave oversize. En su última aparición ha optado por la segunda alternativa, confirmando que los vaqueros anchos se han convertido en una prenda comodín en su vestidor, sobre todo ahora que atraviesa la recta final de su embarazo. Para hacer frente al invierno en Nueva York, la top ha elegido un abrigo de efecto pelo, la misma elección de Paula Echevarría para los días de nieve en Madrid. No obstante, el protagonista del look no ha sido el abrigo, sino la fórmula de estilo elegida por Emily para estar cómoda sin renunciar a las tendencias y que consiste en añadir unas botas altas de tacón a los tejanos anchos.

Si te gusta estar al día de las tendencias, sabrás que los jeans de tiro bajo avanzan posiciones como supertendencia. Ya los vimos en 2020 y en el nuevo año prometen seguir conquistando a iconos de estilo con formas de vestir muy distintas entre sí. Una de las primeras en dar el visto bueno a estos diseños holgados y cómodos fue Emily Ratajkowski, luciéndolos con cropped tops en los días de calor y con jerséis de lana en la temporada invernal. De hechuras amplias, estos tejanos son perfectos para esas chicas que buscan ir cómodas sin necesidad de apostar por prendas de inspiración deportiva. A la hora de encontrar el calzado que mejor encaja con este tipo de vaqueros, no hay reglas que seguir, puedes optar por zapatillas, mocasines, botines o botas altas, la opción de Emily con un modelo de estampado animal firmado por Yeezy.

Si creías que los pantalones anchos no quedaban bien con botas altas, la maniquí te convencerá gracias a su look para que te atrevas con una fórmula de estilo que cada vez cuenta con más adeptas. Sarah Jessica Parker ha confirmado en varias ocasiones que este zapato todoterreno se puede llevar incluso con chándal. No importa que el bajo de la prenda se arrugue, de hecho es un gesto de tendencia visto en la pasarela en los desfiles de Alberta Ferretti o Isabel Marant para esta temporada.

Protegida del coronavirus con la mascarilla y del frío con un gorro de punto azul marino, la modelo se esconde tras unas gafas de sol para pasear por las calles de Nueva York. Como toque final para animar este conjunto urbano, ha optado por añadir a la mezcla unos llamativos pendientes de grandes dimensiones que proporcionan un toque de luz de la manera más natural.