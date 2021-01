Y la prenda favorita de Paula Echevarría para la nieve es...¡un abrigo de pelo!

Lo advirtieron los expertos pero nunca imaginamos que el temporal que ha asolado nuestro país, más conocido por el nombre de Filomena, vestiría de blanco de Madrid. Una nevada histórica que ha dejado innumerables imágenes para el recuerdo y, lejos de convencer a la población para quedarse en casa, ha animado a muchos madrileños a salir a las calles y disfrutar como niños la primera nevada del año. Sin embargo, en una ciudad en la que la nieve no es nada habitual, es probable que te hayas encontrado con un problema inesperado: ¿Qué me pongo? Pues bien, además de los looks de las influencers para protegerse del frío, han sido muchas las actrices, presentadoras y celebrities que han querido compartir sus elecciones estilísticas. Entre ellas, Paula Echevarría, con un look de lo más colorido que seguro querrás copiar de inmediato.

- Todo lo que necesitas para disfrutar de la nieve (y protegerte del frío)

Así, la actriz compartía en sus redes sociales unas idílicas fotografías en el jardín de su casa, completamente cubierto de nieve. Muy acorde con el resto de sus looks de embarazada, Paula sigue huyendo de la sección premamá y recurrió a prendas que tú misma podrías llevar. Con el color lila como tono principal, apostó por la comodidad con unos pantalones de algodón tipo joggers y un jersey de rayas verde y lila, ambos de Stradivarius.

Conjunto que completó con unas deportivas blancas tipo botín de Bershka, gorro de punto grueso de H&M y unos calcetines de Space Flamingo en color blanco, que llevó sobre los pantalones para evitar que el frío y la nieve se colaran en sus pies. Sin embargo, la prenda que más llama la atención de su estilismo es el abrigo, una prenda de pelo sintético en color lila, de Bershka, que se ha convertido en su apuesta estrella para protegerse del frío.

- Botines cómodos, vestidos estampados: el estilo premamá de Paula Echevarría en 9 básicos

Y es que, esta misma mañana la actriz ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram, en el que aparece junto a su hija Daniela en las calles de Madrid, que al parecer se ha divertido como nunca jugando con la nieve. En dicho vídeo, Paula ha sustituído el color lila por el negro, pero ha mantenido dos puntos clave de su look: el gorro y el abrigo de pelo. Una prenda que no solo resulta muy apetecible y calentita en estos días de tanto frío, sino que además es perfecta para añadir un toque de tendencia a tus estilismos de nieve.

Comprar por 59,99€