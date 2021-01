Jersey de punto y zapatillas, el look infalible de Eva González para una tarde de compras

El gusto de Eva González por los looks monocromáticos no es algo nuevo. Así como tampoco lo es su capacidad de crear estilismos de lo más acertados (y comodísimos) recurriendo a esas prendas básicas que no faltan en ningún armario. Y, aunque durante sus apariciones en televisión suele apostar por looks de alto impacto, en su día a día la presentadora prefiere conjuntos más relajados en los que prima la comodidad. Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones, la última de ellas el pasado martes 5 de enero. Al igual que muchas de nosotras, la modelo quiso aprovechar hasta el último momento para completar sus compras de Reyes, una misión que superó con éxito y con un estilismo que, seguro, vas a querer copiar.

En clave total black y siguiendo su truco de estilo más infalible (apostar por los básicos), Eva escogió un pantalón tipo culotte de talle alto, pernera ancha y tejido fluido, que combinó con un jersey de punto de cuello a la caja y mangas abullonadas. Un dos piezas comodísimo y muy apropiado para combatir las bajas temperaturas de los últimos días, que completó con el calzado estrella de la temporada: las zapatillas. En color negro y estilo deportivo, aportaban ese toque relajado y de tendencia al conjunto, al mismo tiempo que ayudaron a Eva a aguantar sin problemas toda una tarde de compras.

La presentadora tampoco olvidó el complemento más importante del año, la mascarilla. Sin embargo, quiso coordinar su look apostando por un modelo ffp2 en color negro, en lugar del clásico blanco. La única nota de color la ponía su bolso, de asa corta, gracias a la combinación de blanco y negro.

Aunque muchas veces suele romper la monocromía con sus prendas de abrigo, lo cierto es que el color negro es uno de los favoritos de Eva, y suele lucirlo en conjuntos total black tanto para acudir al trabajo como en sus viajes o salidas más informales. Así lo ha demostrado al reciclar en numerosas ocasiones sus pantalones efecto cuero más cómodos o el modelo de Zara que más estiliza y que no se quita nunca. Trucos de estilo que te van a venir de maravilla para esos días invernales en los que no sepas qué ponerte.