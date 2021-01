Vestido 'midi' y botas altas: Isabel Jiménez presenta a su bebé con un look de supertendencia

Para Isabel Jiménez, lo mejor de 2020 no llegaría hasta 2021. Los Reyes Magos se adelantaron para la presentadora de televisión, que ha dado la bienvenida a su segundo hijo el primer domingo del año, como adelantó en primicia HOLA.com. Unos días después del emocionante momento, por fin ha vuelto a su casa con el pequeño Dani. Junto a su marido, Alex Cruz, han salido del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde estaba ingresada desde el 3 de enero. Cada vez son más las celebridades que convierten su primera aparición familiar en todo un acontecimiento. Hace menos de una semana, por ejemplo, María Pombo escogía para el gran momento un mono suelto de punto muy cómodo firmado por Zara. Por su parte, la periodista ha seguido la misma gama de colores que la influencer -los tonos tierra-, pero creando una mezcla muy sofisticada ¡que también nos encanta!

Antes de pasar por el hospital, las futuras mamás suelen preparar una maleta con todo lo que necesitarán durante el paso por el hospital (una estancia que la crisis sanitaria ha acortado) como secador de pelo, cremas, una bata... En ella no falta el estilismo con el que saldrán a la calle por primera vez con sus pequeños. Para ese look, la comodidad es imprescindible, pero queda claro que seguir las tendencias también. En el caso de Isabel lo hemos podido comprobar al ver que su elección era un vestido de punto en color marrón.

¿Tonos tierra? Por supuesto

Además, la presentadora lo combinó con unas botas slouch de tacón a tono (la mejor alternativa cuando quieras darle un respiro a los botines o zapatillas), es decir, dos prendas que se sincronizaban y conseguían -gracias al monocolor- un efecto muy estilizador, una de las ventajas de apostar por una única sombra. Por encima del vestido midi, la presentadora añadió un abrigo recto también en un marrón más cálido y saturado. Una mezcla de colores neutros que bien podría enamorar a Meghan Markle, quien también siente auténtica pasión por los matices tierra.

Las botas que comparte ¡con su amiga!

El modelo de calzado sería especial por partida doble. No solo por ser el de su primer look con el pequeño Dani, sino que pertenece a la colección de Slow Love, la marca que creó junto a su amiga Sara Carbonero, para Cortefiel. De hecho, en la presentación que hicieron en octubre, ambas lucieron el mismo complemento. Otro detalle que nos encanta es que forma parte de esas creaciones que dan comienzo a la temporada de rebajas, ya que su precio ha pasado de 149 euros a 99,99 euros. Y, teniendo un tacón ancho de 8,5 cms, no nos extraña que el complemento se haya colado en su estilismo.