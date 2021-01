Del 'LBD' superventas de Zara al vestido fucsia de Chiara Ferragni: el escote corazón ya está aquí

Que no haya grandes celebraciones no ha impedido que un vestido (de Zara, claro) se establezca como el diseño de fiesta del momento... y tampoco que otra de las piezas de la colección de noche, un little black dress (LBD), confirme qué escote será el más buscado de ahora en adelante por las invitadas. Hablamos de la silueta corazón, clásica en grandes pasarelas como las de Saint Laurent o Versace, pero ahora también aprobada por las expertas en las tendencias de la calle. Con Chiara Ferragni a la cabeza y llevando la versión más sutil, el relevo del palabra de honor ya está aquí y vas a querer estrenarlo lo antes posible porque sienta de lujo.

- Un top de tendencias, un escote perfecto para cada tipo de cuerpo

El vestido superventas de Zara

Que una prenda se agote en una tienda como Zara es la mejor guía para localizar próximas tendencias. Y si además se trata de un little black dress con un (único) detalle tan llamativo como el escote, no hay duda. El minivestido negro de edición limitada que Zara lanzó antes de las fiestas a un precio de 39,95 euros ya no está disponible (al menos online), aunque lo hemos visto mucho en redes últimamente. Rocío Osorno o Isabel Campos (en la primera imagen) son algunas de las chicas que sí lo han conseguido y han aprovechado las citas navideñas para estrenarlo. Ellas lo han combinado con medias semitransparentes, pero también es ideal de cara a primavera y verano, cuando no será necesario llevar chaqueta y quedará a la vista el precioso y favorecedor escote.

Chiara Ferragni ya lo adelantó (antes de la pandemia)

En la última fiesta post-Oscar organizada por Elton John, que tuvo lugar en febrero, justo antes de la pandemia, Chiara Ferragni llevó un vestido fucsia de Versace que recordaba hace unos días con esa foto y que, casualidad o no, también incorpora el escote corazón, aunque en una versión muy sutil. Esta forma más discreta es perfecta para chicas con poco pecho porque la abertura dibuja la forma del escote, creando la ilusión de que existe más volumen. La italiana adelantó así un corte que, casi un año después, se convertirá en la tendencia más sexy en looks de fiesta, pero también de invitada.

Tu próximo vestido de invitada

Y es que, tarde o temprano, las bodas y otros eventos volverán a celebrarse, y ya hay quienes están localizando en las firmas de invitada su próximo vestidazo. Es el caso de Mirian Pérez, que antes de Navidad visitaba el atelier de Pronovias y compartía este selfie con un precioso vestido rojo que, por supuesto, contaba con este escote corazón que promete arrasar en 2021.