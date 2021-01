Sobre su vuelta a Madrid, su nueva colección de joyas y la moda en 2021: hablamos con Sara Carbonero

Nos lo adelantaba cuando nos encontramos con ella en Oporto -"creo que a la larga nuestro sitio está en Madrid"- y ha hecho falta menos de año y medio para que Sara Carbonero regresara a la capital española, aunque esta poco tenga que ver con la ciudad que dejó en 2015. "Echo de menos los conciertos y los espectáculos, la cultura que había antes en Madrid, pero sobre todo a la gente: tenerlos cerca y no poder verlos libremente", nos cuenta, desde su casa, en esta Navidad atípica que ha coincidido con el lanzamiento de Siempre, su nueva colección de joyas para Agatha Paris.

"Aunque estas hayan sido unas fiestas “descafeinadas”, a todos nos apetece ilusionarnos, darnos un capricho o hacer un regalo y sorprender a alguien. Y creo que la colección Siempre es muy acorde a estas fechas. A ver si los Reyes nos traen un poco de ilusión", afirma sobre esta propuesta de Agatha by Sara que, en oro y plata, con discretas circonitas y elegantes perlas, es posiblemente la más atemporal y fácil de llevar de las que ha diseñado en colaboración con la firma hasta la fecha. Y en situaciones como la actual, puede ser precisamente lo que necesitemos, como ella misma explica a FASHION.

La colección Siempre es la más completa que has diseñado: cuenta con 4 líneas diferentes (además de propuestas Red Carpet) y diseños muy variados, desde piezas sencillas hasta otras más llamativas para ocasiones especiales. ¿Cuál es tu favorita?

Cuando lancé la colección hace unas semanas, me encantaban las piezas con el símbolo de la feminidad (el colgante, los pendientes y el anillo rígido). Y sigue siendo mi favorita, pero los que no me quito son los colgantes con la chapita de ‘Coraje’ y el de la palabra ‘Siempre’. Yo creo en el poder de las letras y esas dos son mis favoritas.

¿Cuál regalarías a una amiga o una hermana?

Para acertar seguro, alguna pieza de la línea de la margarita. Nos recuerda a “florecer”, “renovarse”, y le pondría una notita para personalizarlo más.

Dicen los expertos que la moda y las joyas como estas, arreglarnos, pueden ayudar a sentirnos mejor, ¿tú recurres a ello?

A todas las personas cuidarnos en general nos ayuda, pero tanto exterior como interiormente. Creo que están muy relacionados y es importante dedicarnos tiempo y cuidarnos, haciendo deporte, alimentándonos bien… y de repente un día, te vienes arribas y te arreglas también. Aunque no te voy a engañar, ¡esta Navidad me la he pasado muy informal! Al final, para estar con dos peques… Pero creo que sí es muy importante sentirnos bien con nosotros mismos para atraer un poco esa buena energía.

En realidad, la mayoría estamos vistiendo más chándales que nunca... ¿tú también?

Estoy llevando mucho esa ropa, tanto en casa como para hacer Pilates. Y la verdad es que luego salen mezclas un poco raras, porque igual voy en chándal con las botas (porque hace un montón de frío), y digo “vaya pintas que llevo” [se ríe]. Pero vamos todas así, arregladas pero informales. Aparte de los chándales, me gustan mucho los conjuntitos de punto, de pantalón ancho con la chaqueta a juego, por ejemplo.

Parece que al fin se está entendiendo la importancia de comprar slow fashion y piezas que vayas a llevar durante años, ya sea ropa o joyas; una filosofía que tú siempre has defendido. ¿Consideras que es una tendencia pasajera o realmente es el camino que seguirá la industria?

Nosotras [Isabel Jiménez y ella, con su firma Slow Love] llevamos muchos años apostando por esto, desde los tejidos y los tintes hasta la producción y la mano de obra. Muchas marcas han cogido ese camino de la ética porque se han dado cuenta de que con cambios muy pequeños, se puede generar un gran impacto. Es verdad que hay gente que ha necesitado que pasara esto [la pandemia y el confinamiento] para reflexionar, pero nosotras tenemos un compromiso firme y ahora, de la mano de Cortefiel, seguimos con ello, haciendo pequeñas grandes cosas. Creo que es el camino y está genial que las nuevas generaciones esté concienciada. Yo lo veo en mis hijos, la gente joven está muy concienciada en la reutilización, el reciclaje, no consumir de forma desmedida. Soy la primera que dice que estamos metidos en ese bucle, pero está bien pararse y reflexionar.

Esta situación ha coincidido con tu regreso a Madrid, ¿cómo has encontrado la ciudad, cinco años después de dejarla, e inmersa en la nueva normalidad?

Es un Madrid muy diferente, pero el Oporto que he dejado tampoco era el que conocí al llegar. Está todo el mundo igual… Volver a casa es fácil, rodeándonos de nuestra gente y con ilusión y esperanza de que esta situación poco a poco vaya mejorando. Echo de menos los conciertos y los espectáculos que había antes en Madrid (aunque entiendo que tiene que ser así), pero sobre todo a la gente, que ahora los tengo tan cerca y no puedo verlos libremente.

¿Qué lugar en Madrid sigue siendo tan especial como cuando te marchaste?

La verdad es que no he salido mucho por el centro… Estuvimos hace poco en el Jardín Botánico y sí me trajo recuerdos de cuando, otras Navidades, paseaba por el centro con las luces. Me dio una sensación de “casa” y algo de esperanza. También me he reencontrado, por ejemplo, con la librería Amapola, que está igual que antes de todo esto. He paseado por la calle Pelayo y me recuerda a la época en la que vivía antes en Madrid, cuando estaba en otra etapa total.

También has vuelto a trabajar como periodista en la radio, ¿cómo has vivido este regreso?

Tenía muchas ganas de empezar un proyecto y más en un sitio que ha sido mi casa [Radio Marca] y en el que conozco a la gente. Estoy ilusionada.