5 millones de 'likes' y subiendo: Rosalía triunfa con su primer look del año

Si 2020 fue el año en el que se hizo (ultra) famosa en todo el mundo, parece que este 2021 su fama seguirá creciendo. Rosalía continúa imparable y sus últimas publicaciones no hacen sino confirmarlo: la cantante ha sumado 5,5 millones de 'me gusta' con los tres post en los que muestra su llamativo look de Nochevieja, un conjunto formado por un vestido estampado semitransparente y unas sandalias negras de plataforma. Y a pesar de lo llamativo del primer diseño, ha sido su calzado lo que ha acaparado toda la atención.

- Rosalía confirma el regreso del pantalón de pana con este look fácil de copiar

"Feliz Año Nuevo", "2020 byeeeeeeeee" y "🖤" son los títulos que Rosalía ha añadido a estas fotografías en las que muestra el look escogido para cambiar de año. Siguiendo su estilo atrevido y muy llamativo, la catalana se enfundó un vestido semitransparente con estampado abstracto y costuras en rojo. Junto a su peinado, una coleta pulida, el ajustado diseño le daba una estética Kardashian con la que se parecía más que nunca a su amiguísima Kylie Jenner, con quien se reunió pocos días antes de Navidad. Y, de hecho, es un vestido que pertenece a una firma que ha llevado la propia Kim Kardashian.

Se trata de un diseño de Noon Cottage Industry, marca conocida por unos reconocibles estampados a mano que arrasan en las redes. Como decíamos, Kim Kardashian estrenó en septiembre uno de sus tops con efecto tatuaje que recuperan unos dibujos que estuvieron muy de moda en los años 2000. Ahora es Rosalía quien se atreve con ese estilo, con este vestido que dejaba a la vista su ropa interior. Sin embargo, ni esta ni el llamativo diseño semitransparente han sido lo más comentado de la publicación: sus sandalias han captado la mayoría de las miradas a juzgar por las respuestas de sus seguidores.

Las misteriosas sandalias convertidas en meme

El Arca de Noé, flotadores e incluso camiones han sido algunas de las comparaciones que las sandalias de plataforma de Rosalía han recibido en los comentarios y que, después, han originado la aparición de memes. Realmente, es un diseño similar a los okobos, los zapatos tradicionales de las geishas, aunque actualizado con las tiras que lo ajustan al tobillo. La combinación de estas sandalias con el vestido (cuyo estampado también tiene reminiscencias asiáticas) y con la melena lisa y oscura, la cantante recuerda a una japonesa... aunque interpretada a su propio modo, claro.