Los momentazos FASHION de 'Física o Química: El reencuentro'

2020 no es tan malo si tenemos en cuenta que, antes de despedir el año, Antena 3 nos regaló uno de los reencuentros más esperados de la televisión de la última década (y no nos referimos a Gossip Girl), el de los protagonistas de Física o Química. Y no se ha tratado de una simple reunión, sino que dos capítulos extra han salido del casting que nos emocionó hace 12 años. El tiempo también ha pasado para los alumnos del Zurbarán y los episodios prometen remover antiguas historias de amor (¡y sorprendernos con algunas nuevas!). Pero como buenas amantes de las tendencias, no hemos podido evitar fijarnos en que el regreso de nuestros personajes favoritos ha venido acompañado también de una colección de lookazos que hemos fichado al detalle. No te pierdas los momentos con más estilo de la serie.

Invitadas de ensueño

¡Alerta spoiler! La boda de Yoli es la trama central del regreso, un evento al que no pueden faltar sus mejores amigos del instituto. Por supuesto, las más esperadas son Cova, Paula y Alma, que se convierten -con permiso de la novia- en las invitadas perfectas con sus estilismos. Mientras que el personaje interpretado por Leonor Martín apuesta por un mono liso rojo para la ceremonia, Paula y Alma se quedan con los estampados, el polka dot con fondo azulado y escote Bardot que tan bien sienta al tono de pelo de Angy Fernández. Sandra Blázquez también nos conquista con su vestido midi con print de flores rojas y rosas.

Las tendencias que llevarás a una boda

La aparición de Olimpia, la directora del centro e Irene, una de las profesoras del Zurbarán, también entusiasma a los antiguos estudiantes. Pero nosotras nos quedamos con sus elecciones de estilo más llamativas. La de Ana Milán es, sin duda, la impresionante americana de lentejuelas plateadas (una buena alternativa si se quiere pasar del vestido de fiesta). Por su parte, Blanca Romero aparece en la cena de preboda con un elegante top estilo pañuelo que lleva atado detrás del cuello. Una prenda que, curiosamente conecta con el armario de su hija, Lucía Rivera, quien la ha lucido este verano.

Yoli, de 'choni' a minimalista

En la misma cena la protagonista de la celebración, Yoli, apuesta por un vestido negro de escote Bardot, el corte que mejor suelta con moños, coletas o semirrecogidos. Un sofisticado diseño de largo intermedio que demuestra -para asombro de sus antiguos compañeros- que poco queda de la 'choni' del grupo. Y es que su armario se ha reformado al convertirse en una empresaria de éxito. También nos encanta el momento en el que coincide con Nando, un wedding planner muy peculiar, interpretado por Javier Calvo. Quien, además de prestarle apoyo a la futura novia, no deja de lucir trajes de ensueño.

El vestido más esperado

Aunque no vamos a engañarnos, siendo la boda el hilo conductor de la serie, si hay un momentazo fashion por excelencia en el reencuentro es cuando Yoli le enseña su vestido de novia a sus amigas por primera vez. Y sí, nos encanta que sea un modelo sencillo y glamuroso a partes iguales. El corpiño con escote palabra de honor lleva un fino escote en V que se une a una pomposa falda de tul blanco que llega hasta los pies. En definitiva, una creación nupcial que le pega por completo a la nueva y sofisticada Yolanda y que nos parece ideal para cualquier novia moderna.