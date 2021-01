Sara Carbonero y su desconexión más 'chic' en el campo

¿Que por qué el estilo de Sara Carbonero es único? Lo tenemos claro: la periodista ha hecho de la estética bohemia su baza ganadora y nos conquista con prendas llenas de flecos, vestidos sueltos y complementos al más puro estilo boho chic. Por esa razón no nos extraña que su firma sea todo un éxito, ya que muchos de sus estrenos salen de Slow Love. Algo tienen sus looks cómodos y relajados que parecen la mejor alternativa para cualquier cita casual -sea el periodo que sea del año-. Sí, sí, tanto para quedar con unas amigas como para dar un paseo por el campo, el último plan de la presentadora en sus vacaciones navideñas. Posando en un paisaje que nos recuerda a sus orígenes, las tierras manchegas, Sara ha vuelto a conquistarnos con un estilismo sencillo al que no le faltaba un complemento diferenciador: un sombrero de ala ancha.

Que unos buenos vaqueros no pueden faltar (nunca) ni en el armario ni en la maleta si nos vamos de viaje, es algo que Sara defiende con su última combinación, ya que apostó por un modelo denim de cintura alta y fitting suelto con abertura en la rodilla. Para combinarlo, añadió un jersey en marrón claro, una bufanda con estampado y un abrigo XL en color beis. En definitiva, dio con una mezcla cromática que se mimetizaba a la perfección con los campos por los que paseaba.

Un sombrero con sorpresa

Pero lo que más llamaba la atención de su look era el toque final: un sombrero firmado por el diseñador Gorka González (450 euros) que ocultaba un original detalle en la copa: una diminuta llave. Sara integró el accesorio negro decorado con plumas en su composición y lo combinó con otro complemento inesperado. Ni botines ni botas slouch fueron las escogidas por la periodista como toque final, un calzado que, por la estética bohemia, nos encaja totalmente. Además, ya las ha combinado con vaqueros otras veces. El giro de estilo fue el de añadir unas sneakers blancas, un toque deportivo que convirtió su look boho en una mezcla todavía más informal.

Convence a sus fans

¿Es una buena idea combinar unas zapatillas de deporte con un sombrero que no sea un beanie o una gorra, los dos modelos que más pegan con esta clase de calzado? Para los fans de la periodista sí, ya que como le escribieron en los comentarios debajo del álbum del paseo, estaban entusiasmados con el look. "Wowwwwww 😵 espectacular 😍 tan guapa y estilosa ♥️" o "Pero que mona va esta chica siempre 😘😘😘😘😘😘😘", fueron algunos de los mensajes que recibió Sara por parte de su comunidad de followers.