Paula Echevarría, la embarazada que evita la sección premamá ¡incluso en sus looks de fiesta!

¿No te ha dado tiempo a llevar todos los lookazos que tenías pensados para estos días? No hay problema, con los Reyes todavía por delante, la temporada de fiestas del año no ha terminado. Es más, los encuentros con familiares y amigos (aunque sean en grupos reducidos) siguen estando en la agenda. Así que, por mucho que la tentación de usar el chándal sea grande después de un año en el que el homewear se ha hecho con el armario, no podemos dejar abandonado nuestro lado de amantes de las tendencias. Paula Echevarría es un gran ejemplo de ello. Incluso embarazada -que se supone que apetece más que nunca llevar looks cómodos- no deja de darnos lecciones de estilo. La última de ellas tuvo lugar este viernes, cuando se preparó con un vestidazo negro para una cena con amigos y su pareja. Y, lo más curioso es que sigue evitando la sección de premamá, ya que llevó una prenda made in Spain de la colección de fiesta de Mango.

- Paula Echevarría se une al club de las premamás estilosas que mejor vestirán en Navidad

Con su incipiente barriguita cada vez más marcada (la actriz le dará la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Jr., esta primavera), no ha tenido dudas a la hora de atreverse con el vestido drapeado brillante de la firma española. Un diseño mini que habría conseguido colarse en su armario por el corte XSm uno de sus favoritos. Eso sí, para compensar el efecto 'pierna infinita', el modelo lleva cuello alto, de forma que el resultado final era muy elegante.

- Botines cómodos, vestidos estampados... El estilo premamá de Paula Echevarría en 9 básicos

¿Lo mejor? Está rebajado

Otro detalle que nos gusta (además de que está disponible en todas las tallas a excepción de la XS, para alegría de sus fans que se hayan enamorado del look y quieran hacerse con él) ¡es que está rebajado! Si antes costaba 39,99 euros, ahora su precio es de 22,99 euros. Además, por mucho que Paula lo luciera en clave fiestera, no descartamos que la actriz se atreva a combinarlo en otra ocasión con unas botas cowboy o incluso unas deportivas, ya que si algo caracteriza a un little black dress es que es uno de los diseños más versátiles del armario.

Complementos con los que triunfarás

La propuesta de Mango era la de convertir al vestido en protagonista combinándolo con un calzado sencillo: unas merceditas negras, el complemento que lucía la modelo. Una vez más Paula se llevó el look a su terreno al sumarle puntos de elegancia mezclándolo con unas medias de Calzedonia y botines de Fetiche Suances (79,95 euros). Su diseño de tacón estilo calcetín llevaba un original detalle de brillantes en la puntera, de manera que se coordinaba con los pendientes de strass.