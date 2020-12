María Pombo se estrena como mamá con el mono de Zara más cómodo

Si hay algo que te cambia la vida es tener un hijo y María Pombo acaba de experimentarlo. El pasado domingo 27 de diciembre, la madrileña, consagrada como la influencer más importante de nuestro país según la revista Forbes, daba a luz a su primer bebé, Martín. Dos días después, y tras decenas de muestras de su nuevo flechazo con el pequeño, ella y su marido, Pablo Castellano, abandonaban el hospital Universitario Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón, radiantes y con Martín en brazos. ¿El look escogido por María para iniciar su nueva vida como mamá? Uno que representa a la perfección su estilo, sencillo y cómodo pero con prendas de tendencia: un mono de punto beige (el más cómodo de todo el catálogo de Zara) y sus nuevas combat boots favoritas.

Tal y como mostraba en unas fotografías exclusivas HOLA.com, María Pombo y Pablo Castellano llegaban el domingo a las 10 de la mañana al hospital madrileño donde nacería su primer hijo. Pocas horas después, hacia las 18, María daba a luz a Martín, tras un parto que ha definido como "una experiencia mágica". La madre y el niño, en perfecto estado, han pasado dos días en el centro hospitalario y esta tarde, hacia las 16h30, salían de las instalaciones. Para la ocasión, María se ha puesto un mono de punto beige que ha combinado con el mismo abrigo masculino y con las mismas botas marrones de la firma Ducie con los que el domingo entró en el hospital.

“Es importante llevarte un look cómodo que no te apriete demasiado, os lo voy a enseñar", explicaba María hace una semanas a sus seguidores sobre la ropa que elegiría para salir del hospital. Entonces anunció que, en su maleta, llevaría un chándal beige y un jersey amplio oscuro; uno de los dos looks sería con el que la veríamos en este primer día como mamá. Sin embargo, ninguno de esos dos estilismos ha sido finalmente su opción ya que se ha decantado por otro todavía más cómodo: un mono beige de Zara que sigue a la venta por 39,95 euros. Confeccionado en el siempre agradable punto y con cremallera, capucha y dos grandes bolsillos, se trata sin duda de un diseño perfecto para estos primeros días como mamá, cuando sentirse cómoda es lo más importante.

¿Castellano o Pombo?

La incógnita se ha mantenido hasta el mismo nacimiento del bebé: ¿se llamaría Martín Castellano Pombo o Martín Pombo Castellano? Como la propia María ha revelado dos días después de tener a su hijo, la pareja se jugó la decisión al azar y, por medio de unos papelitos, finalmente ganó la primera de las opciones. Así, el apellido del padre quedó en primer lugar, aunque "siempre será Martín Pombo para los amigos", ha compartido con humor la influencer. El bebé salía esta tarde en brazos de su mamá cubierto con una manta a juego con el abrigo beige de María.