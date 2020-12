Hemos encontrado la chaqueta perfecta para cada vestido del invierno

Eliges el vestido más favorecedor, los complementos perfectos y el calzado que te estiliza al máximo el cuerpo pero, cuando sales por la puerta y te pones el abrigo, sientes que el conjunto ya no funciona. Si te sientes identificada con esta situación es porque encontrar la chaqueta, cazadora o abrigo adecuado para cada vestido no es una tarea sencilla desde el punto de vista de la moda. Para ayudarte a solucionar dudas de este tipo, nada mejor que pasearnos por el Street Style de las grandes capitales de la industria y averiguar cómo combinan las chicas que más saben de tendencias sus vestidos de invierno. En el nuevo vídeo de FASHION encontrarás 10 fórmulas de estilo fáciles de poner en práctica a la hora de lucir un vestido con la chaqueta que mejor encaja, por ejemplo un slip dress con un abrigo de corte clásico y largo tres cuartos.

