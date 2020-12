Aunque no haya fiestas, sí existe un minivestido viral esta Navidad

En un año sin precedentes -también para la moda y la Navidad-, toda apuntaba a que nadie tendría muchas ganas de vestirse de fiesta... pero las predicciones se equivocaban. Muchas influencers han mantenido su característico estilo y sus ganas de estrenar look, aunque sea para una celebración en casa. Afirman los psicólogos que arreglarse ayuda a mantener un buen estado de ánimo, y nos contaba Gala González que, en estos momentos tan complicados, la moda puede hacernos sentir mejor. Parece que muchas chicas han seguido estos consejos porque el último diseño made in Zara que se ha hecho viral es un minivestido de plumeti que, sin duda, ha sido diseñado para salir de fiesta.

No corren buenos tiempos para las celebraciones, pero esto no ha sido impedimento para que un vestido 100% festivo se convierta en el último best seller de Zara. En un año en el que los leggings, las sudaderas y las prendas de punto han sido supertendencia, resulta curioso que sea un diseño de estas características el que cierre diciembre. Pero así lo han querido chicas como Rocío Osorno o Mónica de Tomás, que han llevado el minivestido fucsia de tul y plumeti con lazada al cuello, mangas abullonadas y cuerpo fruncido más visto en redes en los últimos días.

El vestido, que tiene un precio de 49,95 euros, está actualmente agotado en la página web de Zara, aunque todavía quedan algunas unidades en las tiendas físicas. Gracias a su fruncido, puede sentar bien a chicas con diferentes siluetas y, dado que cuenta con un microestampado de topos, estiliza mucho más que si se tratará de un print más grande. Además, la lazada al cuello y las mangas abullonadas, dos detalles de tendencia, focalizan la atención en la parte superior del cuerpo y con ello se equilibran las caderas. ¿Su acompañante perfecto? Unos stilettos de taconazo: aprovecha que no vas a salir de casa para llevar estos zapatos altísimos que siempre evitas cuando tienes que andar.