Por si te lo habías perdido, Chiara Ferragni lleva haciendo 'twinning' con su hijo toda la Navidad

Katie Holmes lo hizo con Suri, Kim Kardashian lleva tiempo haciéndolo con North y, esta Navidad, también Kylie Jenner con Stormi. Sin embargo, la ganadora absoluta a la hora de vestir a su hijo como a ella misma no podía ser otra que Chiara Ferragni. Si durante el confinamiento la familia Ferragnez tuvo los planes caseros más divertidos, esta Navidad no iba a ser la excepción. La empresaria italiana, muy activa en sus redes sociales, no duda en publicar cada actividad que hace y cada momento divertido junto a su hijo, Leo. Más concretamente, a la futura mamá le ha dado por vestirle exactamente igual que ella y el momento twinning entre madre e hijo no puede ser más acertado.

Chiara Ferragni y su hijo, Leo, llevan vistiéndose igual toda la Navidad

No hay tendencia que se le resiste al pequeño de Chiara Ferragni. Desde hace unas semanas, la influencer y diseñadora italiana ha salido a la calle o hecho planes caseros con Leo y, lo más divertido de todo, es que casi siempre han ido vestidos iguales. Una vez más, el hijo de los Ferragnez supera a Stormi y aquí están las pruebas gráficas de ello. Hace unas horas, la protagonista era una sudadera gris con muñecos de animales colgados del cuello. Hace unos días, ambos vestían conjuntados con un albornoz de leopardo, el estampado animal favorito de Chiara Ferragni. Sin embargo, para salir de casa, también han llevado hasta el abrigo de borreguito más apetecible y en tendencia del momento.

Hace mucho tiempo que movimiento twinning entre madres e hijos es pura tendencia. Con la fuerte presencia de las redes sociales, dicha costumbre de moda adquiere más y más importancia, propiciando así los momentos más tiernos entre familia. De hecho, antes de Leo llegara a su vida, Chiara Ferragni ya lo hacía con su perrita y todo apunta a que así seguirá siendo.