¿Harry Styles o Justin Bieber? Miley Cyrus confiesa a quién preferiría besar

Con su reconciliación con Liam Hemsworth totalmente descartada y una relación con Cody Simipson dudosa a los ojos de los fans, Miley Cyrus sigue siendo noticia. La cantante estadounidense se mantiene activa en redes sociales y en su trabajo pero no suele dar muchos detalles sobre su vida privada. Sin embargo, es en las entrevistas que concede a los medios de comunicación y televisiones que sus millones de seguidores extraen datos de lo más curiosos. Ejemplo de ello fue la que tuvo con la emisora Heart FM, en la que se sometió al clásico juego de "¿Qué prefieres?" y acabó confesando a qué famoso cantante besaría antes que a Justin Bieber.

Después de su reciente aparición con un nuevo y sospechoso anillo, esta ha sido, sin lugar a dudas, la noticia que más ha enloquecido a los fans de Miley Cyrus. Todo comenzó cuando la cantenta de Nashville dio una entrevista en Heart Fm, una conocida emisora de radio estadounidense, en la cual se sometió al clásico juego de preguntas y respuestas con truco (Would You Rather en inglés). "¿Preferirías besar a Justin Bieber o a Harry Styles?", fue la pregunta estrella de la noche. Ante ello, Miley contestó "Harry". Después, explico: "A Justin Bieber lo conozco desde hace demasiado tiempo y es como familia. Harry Styles es muy guapo".

Después, la artista de Wrecking Ball seguró que le gusta Harry y que adora como viste: "Tenemos un gusto muy similar. Compartir armario y una vida juntos. Tiene sentido, ¿no?", añadió bromenado. Ante ello, el entrevistador le sugirió a Miley ejercer de celestino para ella, pues conoce al cantenta de Watermelon y, según asegura, podía procurar que sucediera. "Todo el mundo está jugando ser cupido para mí estos días", señaló Miley. ¿Tendrá Harry algo que decir al respecto? ¿Y Cody?