Tamara Falcó acierta gracias a Zara: así vas a combinar tus pantalones anchos

Si hay algo en lo que ha habido plena unanimidad por parte de la gran mayoría de los diseñadores es en que este otoño-invierno 2020/21 los pantalones pitillo pasan a mejor vida. Si bien las grandes embajadoras de lo skinny luchan cada día por mantenerlos en una posición dominante, lo cierto es que tarde o temprano son muchas las que se están rindiendo a los pantalones anchos del momento. Ya sean en versión denim, traje, chinos o joggers, la estructura estilo dad jeans es pura tendencia y, de hecho, es algo que Tamara Falcó acaba de dejar muy claro. La empresaria y diseñadora lleva meses intentando convencer a sus seguidores de esta realidad de moda pero, con este look, ha demostrado lo favorecedores que pueden llegar a ser. ¿Cómo? Combinándolos como hace ella.

Tamara Falcó ha dado con la fórmula más favorecedora para combinar unos pantalones anchos este invierno

Los ha llevado blancos, estilo jogger y hasta de cuero pero, en esta ocasión, Tamara Falcó se rinde a los encantos de unos pantalones de pinza extranchos, pertenecientes a la nueva colección de Pull & Bear (22,99 euros). El diseño en cuestión, de tiro alto y con pernera oversized estilo pata de elefante, es perfecto para llevar junto a prendas superiores más ceñidas, así como calzado con tacón como un par de botines negros. Concretamente, la protagonista de la portada de FASHION ha apostado por la fuerza de una prenda de punto de temporada. Prenda que, de hecho, es una de las más codiciadas de Zara (22,95 euros) por su asimetría y por su color protagonista, el marrón chocolate más tendencia. Dicha unión de prendas, una ancha y la otra ceñida, es un acierto de estilo ya que equilibra las líneas y te hace sentir más favorecida casi por arte de magia. Por otro lado, Tamara vuelve a demostrar que es una experta en combinar los tonos más polémicos. Ya unió el azul marino y el negro y, hoy, derriba mitos juntando un top marrón chocolate con unos pantalones negros.

A pantalones anchos, tops ceñidos y asimétricos

Además del acierto pleno en términos cromáticos, lo cierto es que el mayor logro de estilo en este último look de Tamara Falcó atiende al equilibrio entre proporciones. Si bien los pantalones anchos también se llevan junto a partes superiores más oversized, lo cierto es que no hay nada mejor para estrenarse en la tendencia que una compensación en forma de prenda ceñida. Concretamente, la diseñadora combina sus pantalones estilo pinza más anchos, y de tiro alto, con un top de punto asimétrico que estiliza cintura y alarga la silueta en conjunto. Compra el look de Tamara hoy mismo y estrena, de una vez por todas, los pantalones anchos que llevan meses en tu cesta de la compra.