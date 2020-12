Lucía Rivera sabe que el pantalón de cuero no es solo para looks de fiesta y lo lleva con zapatillas

Si tuviéramos que hacer una lista con las tendencias más exitosas del 2020 sin duda los pantalones de efecto cuero ocuparían las primeras posiciones. En un año marcado por el triunfo del estilo comfy, esta prenda normalmente próxima a looks de fiesta ha conseguido imponerse como una de las apuestas recurrentes de las chicas que más saben de moda. A pesar de su estética más sofisticada, estos diseños también se integran en mezclas informales, además de con tacones se pueden llevar con zapatillas y, de hecho, esta es la mejor fórmula para reciclarlos después de un conjunto especial. La modelo Lucía Rivera se decanta por esta opción a la hora de lucir el pantalón más exitoso de la temporada, con permiso de los vaqueros anchos.

Lucía ha optado por la versión más cómoda de los pantalones de efecto cuero al decantarse por un diseño de Uterqüe de líneas holgadas, aunque no oversize. Fie a su gusto por las mezclas de inspiración urbana, ha combinado la parte de abajo con unas zapatillas de New Balance, confirmando lo que ya habían adelantado algunos rostros del Street Style, estos pantalones admiten todo tipo de calzado, desde las sandalias joya más elegantes hasta zapatos planos tipo merceditas. El toque de color del vestuario lo encontramos en el jersey, una apuesta rosa de acabado suave con estampado en tonos rojos y una silueta holgada que enfatiza ese aire relajado del estilismo. Si esta Navidad buscas un look adecuado para celebrar las fiestas en familia y no te apetece apostar por apuestas muy elaboradas, esta mezcla puede ser una buena opción. Por otro lado, si ya has estrenado un pantalón de efecto cuero o vas a incluirlo en tu conjunto de fiesta, siempre puedes reciclarlo para ir a trabajar teniendo en cuenta la fórmula de estilo de Lucía Rivera.

No es la primera vez que Lucía combina el pantalón de efecto cuero con sneakers. Tal y como se puede comprobar buceando por su perfil de Instagram, la maniquí ha encontrado en este tipo de mezclas una buena manera de distanciarse de las apuestas típicas de vaqueros y jersey básico. Hace solo unos días compartía un look ideal para el invierno en la ciudad. De nuevo, los pantalones de efecto cuero fueron los protagonistas, aunque esta vez un modelo de tiro alto y corte cropped que favorece mucho a las chicas bajitas. Un jersey de rayas y un abrigo tipo Matrix culminar este conjunto rematado por unas zapatillas como toque final de tendencia.